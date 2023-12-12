市場預期美國經濟「軟著陸」機會大增！ 她：短期通膨降至4月以來新低
昨晚美股觀望情緒還是比較濃厚，開盤小跌，不過在紐約FED發布消費者短期通膨（Near-term expected US inflation）預期下降至2021年4月以來最低的消息後...
市場預期美國經濟軟著陸機會大增，半導體類股翻漲，最終以費半漲3.4%最多。
至於美國債券市場部分，儘管紐約FED短期通膨預期下滑，但在CPI跟FOMC台灣時間今天晚間會議之前，美債市場相對平淡，美債20年以上的價格小跌（換句話說美債利率昨天小幅調升）。
另一方面，台灣投資人也把眼光放到美國債券市場，昨天台股債券市場交易也算是活絡，群益00937B溢價幅度昨天終於收斂至3.18%（超過1%以上都算很高！要留意溢價風險），但其他債券ETF交易量都有放大。在昨晚美債小跌的情況下，今天女子是會比對幾檔ETF的「折溢價」，在合理範圍內伺機再進場。不過同樣的，最終還是要看美國CPI發布數據後對美債價格走勢的影響，投資債券不是短線進出是要有長抱準備的。
我先從昨天折溢價情況來分享幾檔我會繼續觀察的標的：
00720B 元大投資級公司債
00751B 元大AAA至A公司債
00740B 富邦全球投等債
00725B 國泰投資級公司債
00792B 群益A級公司債
其他昨天溢價比較大的，女子暫時就先不放了！另外一些流動性比較差的小家業者也有發行類似美債20年的產品（即「類似」美國TLT這檔ETF），不過考量流動性，女子也就不特別說囉！
準備上班。
◎本文內容已獲 碎念女子萬萬歲 Murmur Girl 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
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