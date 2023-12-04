這檔金控股明年恢復配息 外資上周大買超卡位

根據台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場買超372.84億元，買超個股中，以明年有望恢復正常配息的開發金（2883）24.04萬張最多，另賣超聯電（2303）9.85萬張最多。

股東人數高達87萬多的開發金控上周舉行第3季法說會傳出好消息，在去年股利掛零後，明年分配今年盈餘開發金將正常發放股息。開發金指出，由於當期其他綜合損益（OCI）與重分類資產表現均屬正向，沒有進一步損失，因此明年股利發放是以當期也就是今年全年獲利來考量，不受累計淨值項下其他權益減損限縮，因此開發金明年可望恢復正常發放現金股息。

根據台灣證券交易所統計，上周（11/27~12/1）外資在集中市場總買進金額為6,321.34億元，總賣出金額為5,948.50億元，買超為372.84億元，另統計自今年年初至12月1日止，外資總買進金額為19兆1,905.09億元，總賣出金額為19兆939.60億元，累計買超為965.49億元。

外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進的持股）市值為22兆2,129.92億元，占全體上市股票市值的40.31%，較11月24日的21兆9,996.29億元，增加2,133.63億元。

進一步檢視個股，上周外資自集中市場買超最多的前三名上市公司依序為第一名開發金，買進635,378張，賣出394,955張，買超240,423張；第二名宏碁，買進229,426張，賣出130,958張，買超98,468張；第三名中鋼，買進260,182張，賣出171,886張，買超88,296張。

上周外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司，依序為第一名聯電，買進162,637張，賣出261,107張，賣超98,470張；第二名台泥，買進111,711張，賣出172,770張，賣超61,059張；第三名緯創，買進93,533張，賣出140,040張，賣超46,507張。