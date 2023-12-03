AI、電動車、奧運概念 熱

台股2024年在AI應用持續興起、下游恢復拉貨動能、ETF鎖碼效應等有利因素中，指數有機會再創歷史新高，市場專家看好AI、電動車、巴黎奧運概念等三大題材，包括晶圓代工、COWOS、手機零組件、伺服器、紡織、製鞋等族群，都有望成為盤面主流。

第一金投顧董事長陳奕光、台新投顧總經理呂仁傑指出指出，台股明年資金最有力的靠山，不僅是美國聯準會可能降息，以今年上市櫃公司獲利上看3兆元，由過往每年配息率在60%~70%間估算，明年將配發的現金股利將在1.95兆~2.1兆元之間，將成為行情向上挑戰萬八的主要推手。

富邦投顧董事長蕭乾祥、統一投顧董事長黎方國也指出，除現金股利外，以目前股票型ETF已近2兆元的規模，對高股息、業績成長等族群的鎖碼效應，也將逐漸發酵，看好AI族群後市，且在主流由AI伺服器轉向AI PC、AI手機下，看好相關組裝、IC設計、COWOS、PCB、散熱、伺服器、手機零組件等供應鏈。

陳奕光則認為，除了半導體等AI族群外，景氣自谷底翻升的記憶體，長線趨勢看好的電動車供應鏈，及受惠巴黎奧運而帶動的紡織、製鞋等族群，也將是多頭焦點。

呂仁傑則表示，AI族群中，由於各大科技巨頭紛紛宣布自家AI產品開發進度，並宣告將投入更多資源加入這場軍備競賽，有利IP業者接獲委外設計訂單；同時，AI、5G、電動車等長期成長趨勢，將帶動裝置內半導體含量增長中，晶圓代工股也將主要受惠。

散熱族群則在AI伺服器熱設計功耗高，廠商將導入更高階產品來滿足散熱需求，高單價散熱產品採用率將於2024年開始提高。