台股下跌7點 三大法人買超17.09億元

近幾日資金流向中小型股，台股今（24）日開高走低，盤中最低一度跌至17,268.38點，終場跌幅稍有收斂，指數收在17,287.42點，下跌7.13點，跌幅0.04%，成交量2,490.47億元，三大法人買超17.09億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超34.4億元，投信賣超4.8億元，自營商賣超（合計）12.5億元，其中自營商（自行買賣）賣超2.27億元，自營商（避險）賣超10.22億元。

台股走勢較為震盪，權值股中權王台積電（2330）開低走低，拉回休息，早盤以577元開出，終場收在575元，下跌3元，跌幅0.51%，而聯發科則相反呈現上漲，終場收在945元，上漲15元，漲幅1.61%；鴻海則是以平盤作收。