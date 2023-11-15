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MSCI 成分股新增世芯-KY 但早盤開高後卻翻黑

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
MSCI半年度調整將在11月30日盤後生效。路透
MSCI半年度調整將在11月30日盤後生效。路透

MSCI 明晟公布半年度調整結果，全球標準指數（MSCI ACWI）的台股成分股新增世芯-KY（3661），台股今（15）日一舉衝上萬七大關，盤中大漲逾200點，股王世芯卻是開高走低，盤中翻黑，另，千金股中，股后信驊、亞德客-KY也是開高走低，盤中下跌。

MSCI 明晟今（15）日凌晨公布半年度調整結果，並於11月30日的尾盤生效，全球標準指數（MSCI ACWI）的台股成分股新增世芯-KY（3661）、刪除巨大（9921），巨大轉列全球小型指數台股成分股；全球小型指數的台股成分股新增八檔、刪除一檔。

世芯-KY第3季合併營收76.09億元，毛利率為24%，單季獲利創下新高，歸屬母公司業主淨利8.87億元，季增20.8%，年增一倍，每股純益12.03元；累計今年前3季合併營收212.54億元，歸屬母公司業主淨利22.05億元，每股純益30.31元；預期第4季營收、獲利有望再創新高。

多家外資及本土投顧看好世芯前景，目標價喊上3,000元，約介於3,180~3,520元間，給予買進、優於大盤評等。

財報等利多，推升世芯-KY股價衝上3,000元，且穩居股王寶座，今日早盤以3,345元開高，一度拉升至3,350元，不過買盤乏力，盤中股價翻黑，一度下滑至3,230元。

世芯 台股

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