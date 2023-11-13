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國泰證11月投資觀點：布局宜關注消費等四大產業

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

國泰證券持續關注經濟發展動向，2023年末聯準會（Fed）升息循環來到尾聲，各國政策焦點也漸轉為刺激經濟成長動能，整體消費市場大多持樂觀、但謹慎心態。

根據國際貨幣基金（IMF）預測，今年全球商品和服務貿易量成長率為0.9%，且明年將提升至3.5%，加上民眾實質所得紛紛轉為正成長，有利於延續消費動能。

不過，國泰證券建議，市場雖逐漸好轉，投資仍須保持謹慎，並且可留意「成熟市場」，包括節慶消費潛力較大宗的「美國」市場，以及持續實行寬鬆貨幣政策之「日本」市場，有望帶來較好的效益。

國泰證券深入分析投資面向，建議投資人可留意「消費」、「科技通訊」、「大型銀行」及「能源」四大產業。首先，年底適逢歐美消費旺季，消費產業後市可期、「科技通訊」產業則受惠內需經濟帶動下之手機與筆電相關消費性電子類股、「大型銀行」金融機構則因現行高利率環境助益營運較穩健，且隨著殖利率曲線倒掛幅度縮小，長年期債券投資價值增加，如美國大型銀行之信用債券，有望帶來長期穩定的收益；「能源」產業則是受惠於原油價格回升後續引發之效益，預期有較佳的發展。

國泰證券也認為，地緣政治風險依然是投資觀察重點。近期爆發的以巴衝突事件，不僅影響國際油價，同時推升具有「避險」性質的黃金價格，因此，不妨將「黃金」市場列入投資觀察項目；另一方面，美國的實質利率與黃金價格呈現負相關，目前聯準會已於1月利率決策會議維持基準利率不變，未來可望走入降息循環，帶動實質利率向下，黃金價格有機會重拾上行動能，建議可觀察後續發展。

2023年進入尾聲，國泰證券提醒投資人，無論是追隨強勢標的，亦或是逢低加碼表現落後的產業，需留意整體總經走勢和各國央行的政策轉變，調整自身股債配置，定期檢視風險，適度調整投資組合，持續打造穩健的財富願景。

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