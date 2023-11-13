期交所獲日本金融廳認可為新台幣 IRS 合格結算機構

臺灣期貨交易所(期交所)於2023年10月13日獲日本金融廳(Financial Services Agency, FSA）認可為新台幣IRS合格結算機構，並自當日正式生效。

期交所獲得日本金融廳豁免註冊並認可為新台幣IRS合格結算機構，得提供日系金融機構新台幣IRS集中結算服務，彰顯我國店頭結算制度規劃符合國際標準與潮流，實現金管會資本市場藍圖中，營造公平效率、創新開放、多元化及國際化的資本市場願景，吸引外資參與我國市場，強化我國國際競爭力及市場地位，提升國際能見度。

我國金管會與日本金融廳基於國際證券管理機構組織亞太區域委員會(IOSCO APRC)多邊資訊交流合作備忘錄(MMOU)架構，建立對跨境結算機構的金融監理合作關係，將有利於雙方強化跨國監理合作與交流，落實金融業風險管理與法令遵循，穩健金融市場。

日系金融機構為我國衍生性商品市場的重要參與者，扮演著促進市場流通性及市場穩定的關鍵角色。在日本金融商品交易法(Financial Instruments and Exchange Act)與相關補充法規之要求下，外國結算機構欲提供日本金融機構結算服務，需取得日本金融廳核發之執照(license)或針對單一產品取得豁免(exemption)，始能進行。期交所取得日本金融廳認可為新台幣IRS合格結算機構，更有助於日系金融機構完善法令遵循之需求，提升其參與我國集中結算市場的意願，並可望進一步活絡衍生性商品交易市場。

期交所致力於研析國際組織及國外主要結算機構制度，擬定符合國際規範的結算制度，遵循PFMI，進行量化資訊揭露，完善風險管理架構，增加市場透明度，並與國際接軌，營造有利於國內外各方機構參與之環境。

期交所持續努力的成果，接連獲得外國金融監理單位肯定，在2022年9月15日取得美國CFTC No-Action Relief，使美系金融機構得參與我國店頭集中結算市場(並於2023年9月13日獲CFTC展延No-Action Relief)後，更於2022年12月16日獲歐盟ESMA認可為TC-CCP，擴大並深化歐系業者之參與。此外，期交所亦積極向英國、加拿大等國申請合格集中結算機構資格認可，未來可望使更多外資機構參與我國市場，持續提升國際競爭力與知名度。