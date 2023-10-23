印度抗跌強漲 野村投信：鎖定三大利多關鍵

印度將於2024年舉辦總理大選，預估選舉效應將在第4季起及2024年初持續發酵。根據歷史經驗，印度指數在選前六個月至選舉當天，普遍有逾10%的漲幅，投資人可開始伺機布局印度基金，掌握選舉行情。

印度為近期網通產業新藍海，近期已開通孟買到德里（1,367公里），以及海得拉四-班加羅爾走廊（512公里）的光纖部建，國家公路局亦規劃於2024-2025年於全國佈建10,000公里光纖網路。網路建設逐步完善後，印度電信運營商於2023下半年開始大量提供網路接取服務，即光纖或 FWA 接取網路到家用等服務。近日印度漲多出現整理，但基本面仍保持強勁，三大利多關鍵加持，顯示印度動能十足，後市表現具有想像空間，布局操作以業績穩定的大型股為核心，如：金融、資訊科技、不動產及消費等題材。

2001年，投資銀行高盛（Goldman Sachs）的經濟學家吉姆．奧尼爾（Jim O'Neill）創造了金磚四國「BRIC」（巴西、俄羅斯、印度和中國）一詞，當時他預測到 2050年這四個國家將成為全球主要經濟體，原因為當時的金磚四國共計有32.4億人口，經濟成長速度驚人、市場潛力相當可觀，國民收入總和共計達2.6兆美元，相當於當時全球總量的26%。

而其中又以全球經濟成長最快、人口成長最快的兩大新興經濟體：「中國」和「印度」最受市場矚目，當時更是有經濟學家預言中國將取代美國全球龍頭的地位，而印度將在30年內成為全球第三大經濟體，因此後來便有了印度政治家拉梅許（Jairam Ramesh）在2005年衍伸創造的新詞「CHINDIA」（中國和印度）。

不過隨著2018年中美貿易戰開打、政治衝突不斷升溫，再到2020年新冠疫情大爆發，投資中國充斥著高度不確定性，讓原本深受全球供應鏈高度依賴、有著「世界工廠」美名之稱的中國，開始出現了外資撤離潮，全球「重心」正轉移，加上先前擁有人口第一大國的優勢也在今（2023）年易主，屬於中國的舞台正逐漸失色，取而代之的則是今年躋升世界第一的人口大國、經濟成長速度全球最快的印度。

【利多關鍵1】人口紅利發酵，印度將成為下一個世界工廠

根據聯合國最新數據統計及預測，印度的人口在今年4月達14.28億，超越中國大陸， 正式成為世界第一的人口大國，預估2064年將會達到17億人口。野村投信投資策略部副總張繼文表示，人口持續增長對印度而言在社會和經濟上都有非常重大的實質意義，因為人口僅次於印度的大陸和美國正邁向高齡化階段，相比之下印度的人口結構非常年輕，截至2023年4月，65歲以上的人口僅占印度總人口的7％，而生產力勞動人口高達11億，占總人口75%。

擁有豐富的年輕人口紅利與龐大的內需消費市場，讓印度無懼全球經濟下行逆風，2023財年及2024財年 GDP 預估將維持6%以上的高成長，此外，印度基於其勞工成本相對便宜，便是在供應鏈移轉趨勢下最大受惠國家之一，加上印度政府也積極透過企業稅率調降、勞動法案改革、簡化投資流程等措施來吸引資金進駐，投資前景值得期待，充沛勞動力、低廉的薪資、重視科技人才培育，未來印度成長性與潛力不容小覷。

【關鍵利多2】改革翻新、政策鍍金，加速全球供應鏈落腳印度

張繼文指出，要成為新世界工廠，基礎建設的擴建勢在必行，過去印度的基礎建設計畫中約半數進度延遲、效率低下常為人詬病，不過自從重視經濟私有化和自由化的印度總理莫迪2014年執政以來，基礎建設開始有突破性的進展，在莫迪任內的期間，印度全國高速公路總里程擴大45%，機場數量增至原來的兩倍，農村公路總里程增加85%，電廠裝機容量增長66%，停電頻率大幅降低。

今年2月公布的2023財年預算案，也持續聚焦於基礎建設的資本支出，預計總資本支出將提高33％，達到10兆盧比（1,222.9億美元），同時政府也鼓勵私人企業投資，對製造業僅收取15%的低稅收。

在莫迪的積極改革下，印度國內經濟與生產活動表現強勁，經理人採購指數（PMI）已超過2年維持穩健擴張，同時莫迪也放寬外國直接投資政策，並大喊「印度製造」（Make in India）的口號、祭出高額獎勵與優惠，持續吸引外資前往印度設立生產線及據點，過去八年印度的電子製造業以高達17%的年複合成長率快速增長，正取代中國成為全球製造業的中心。

【關鍵利多3】印度Sensex指數不斷創下歷史新高，取代中國成為新興股市中的領頭羊

快速崛起的印度正展現強勁的經濟韌性與活力，也博得了全球投資人的目光，自從中美貿易戰開打以來，市場的投資偏好便已出現轉變，不再追逐中國，根據 Morningstar 數據統計，過去三年全球共同基金平均持有大陸股市比重已經從先前35%的高峰下降至今約25%，同期間印度比重則是從8.5%上揚至13.4%。印度 Sensex 指數不斷改寫歷史新高，取代大陸成為新興股市中的領頭羊。