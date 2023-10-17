台股早盤漲逾百點站上16,770點 台積電上揚5元開550元

台股今（17）日開盤指數為16,678.28點，上漲26.04點。台積電（2330）開盤價為550元，上漲5元。

群益投顧說，周一（16日）台股指數在電子權值股領跌下，指數跳空下跌破3日線，惟非電權值股走強挹注，,指數留下影線。台股今日將進行破3日線後多頭抵抗，但權值王台積電明日法說會且相對連動市場基期偏高牽制，吸引持續性買盤不易。

昨日盤面缺乏強勢族群，營建資產股表現相對強勢。相對美股9月中開始陷入(回檔)整理，華為概念股的歐菲光和賽力斯8月底波段起漲、9月底起更逆勢飆漲。短線檢視對應中概題材強弱個別股，以及國內政策作多題材股，擇強守技術面應對。

操作題材可留意：

一、鴻海科技日將登場。鴻海第四屆鴻海科技日（HHTD23）將於明（18日）登場，將推出新車款，並公布「3+3」策略，聚焦智慧城市等主題。市場關注即將在今年底量產的電動車Model C（在台灣以Luxgen n7身份銷售）發展狀況。

二、基礎建設相關。總統大選行情見升溫，惟亦導致台股相對連動市場基期偏高的態勢。政策偏多概念族群，相對進可攻退可守。政府於2021年起推動後四年前瞻計畫,基礎建設相關的營造、綠能、水資源等題材、營運受惠。

周一美股四大指數收盤：道瓊指數收盤33,984.54點，上漲314.25點、漲幅0.93%；S&P500指數上漲1.06%；那斯達克指數上漲1.2%；費半指數上漲1.43%。台積電ADR周四上漲1.4%，收在91.22美元，較台北交易溢價8.1%，聯電ADR更大漲2.5%。

美國股市三大指數周一全面齊揚，多方力阻以色列和哈瑪斯衝突擴大，投資人認為雙方衝突不至對全球經濟造成重大影響。

黃金和美國公債回落。10交割的黃金期貨下跌0.3%，至每英兩1,921.1美元，上周五上漲3.1%，創下2022年12月來最大單日漲幅。美國10年期公債殖利率從上周五的4.628%上升至4.709%。布蘭特原油期貨周一下跌1.4%，至每桶89.65美元。

三大法人周一集中市場合計賣超178.9億元：外資及陸資(不含外資自營商)賣超156.2億元，投信買超16.2億元，自營商(自行買賣)賣超4.8億元，自營商(避險)賣超34.1億元。

統一期貨說，外資上周五（13日）夜盤大幅加碼4,641口空單，而在本周一日盤回補2,399口空單，未平倉淨空單增加至 -4,260口；十大特定法人加碼1,267口空單至-7,137口。外資期貨短線積極操作，難以判斷其短線看法，但從淨未平倉尚未翻正來看，中期應仍以偏空看待。十大特法淨空單重回7,000口之上，未進一步降低空單水位，留意後續大幅加空的可能。

選擇權籌碼上，外資大幅布局1.03億元偏空部位，自營商則布局0.24億元偏多部位，兩主力綜合看法偏空。選擇權未平倉部分，10月月選買權最大未平倉下降 100 點至 16,900 點，但須留意16,800大增萬口未平倉，考量選擇權籌碼，主力作為賣方的機率較高，容易成為結算日賣壓。賣權最大未平倉上升 600 點至 16,600 點，最大OI區間看法偏多。

周一台指期未能成功踩穩季線，並跌破五日線結束短多趨勢。留意季線出現假突破後，可能複製9月18日後的拉回行情，若週二未能重新開上季線，可能將向下回補雙十節後的向上跳空缺口。