資料中心冷風續吹？股王股后重挫垂淚 「 十千金」綠成一片

英特爾周二才端出人工智慧（AI）PC晶片搶攻市場，但財務長辛斯納卻示警第3季甚至第4季還會看到「庫存消化」，預告9月一季資料中心部門業績將較去年同期下滑，衝擊英特爾股價收盤時大跌4.3%，台股也受到拖累，十千金全盤皆墨，股王信驊（5274）、股后世芯-KY（3661）、祥碩（5269）等都重挫逾5%。

英特爾財務長辛斯納（David Zinsner）本月初在花旗全球科技會議上曾表示，今年的一大驚喜是資料中心業績意外添翼，在出現有史以來最重單季虧損之後才經過一季，資料中心業績便就出現超出預期的表現。

但是，英特爾執行長基辛格在英特爾創新2023開發者大會上發表專題演說表示，將推出原代號為 Meteor Lake 的 Core Ultra處理器、首度採用集成神經處理單元，用於「PC高能源效益AI加速和在地推論」；另外，也將發布第五代英特爾 Xeon 伺服器用處理器，兩個產品都將在12月14日上市。

英特爾剛宣布端出新品搶市，財務長辛斯納卻在之後示警，他告訴分析師，儘管過去兩季看到資料中心需求已有好轉，但第3季甚至第4季還會看到「庫存消化」，且預告9月一季資料中心部門業績將較去年同期下滑。

英特爾股價遇到「亂流」下跌，當天股價收盤大跌4.3%，為道瓊工業指數表現最差的成分股；英特爾財務長辛斯納的說法也拖累台股相關個股的表現，尤其是高價伺服器股更是一片慘綠，今日出現十千金同步收黑的表現。

股王信驊開低走低，收在2,630元，下跌145元，跌幅5.22%；股后世芯-KY開高走低，盤中翻黑，終場收在2,450元，下跌155元，跌幅5.95%；力旺收在2,120元，下跌35元，跌幅1.62%；大立光開高走低，盤中翻黑，終場收在2,095元，下跌30元，跌幅1.41%。

十千金中跌幅逾半根停板的還有祥碩，以1,165元收盤，下跌70元，跌幅5.66%；創意收在1,360元，下跌65元，跌幅4.56%；材料-KY及譜瑞-KY則是都以1,030元收盤，跌幅都超過3%；旭隼收1,495元，下跌20元，跌幅1.32%；緯穎收1,365元，下跌10元，跌幅0.72%。