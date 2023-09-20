快訊

陳吉仲請辭！賴清德表態了：展現政務官精神 七年辛苦了

資料中心冷風續吹？股王股后重挫垂淚 「 十千金」綠成一片

哩程兌換遭轟「史上最快改惡」 星宇宣布延至這時實施

聽新聞
test
0:00 / 0:00

資料中心冷風續吹？股王股后重挫垂淚 「 十千金」綠成一片

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。記者杜建重攝影／報系資料照
台股示意圖。記者杜建重攝影／報系資料照

英特爾周二才端出人工智慧（AI）PC晶片搶攻市場，但財務長辛斯納卻示警第3季甚至第4季還會看到「庫存消化」，預告9月一季資料中心部門業績將較去年同期下滑，衝擊英特爾股價收盤時大跌4.3%，台股也受到拖累，十千金全盤皆墨，股王信驊（5274）、股后世芯-KY（3661）、祥碩（5269）等都重挫逾5%。

英特爾財務長辛斯納（David Zinsner）本月初在花旗全球科技會議上曾表示，今年的一大驚喜是資料中心業績意外添翼，在出現有史以來最重單季虧損之後才經過一季，資料中心業績便就出現超出預期的表現。

但是，英特爾執行長基辛格在英特爾創新2023開發者大會上發表專題演說表示，將推出原代號為 Meteor Lake 的 Core Ultra處理器、首度採用集成神經處理單元，用於「PC高能源效益AI加速和在地推論」；另外，也將發布第五代英特爾 Xeon 伺服器用處理器，兩個產品都將在12月14日上市。

英特爾剛宣布端出新品搶市，財務長辛斯納卻在之後示警，他告訴分析師，儘管過去兩季看到資料中心需求已有好轉，但第3季甚至第4季還會看到「庫存消化」，且預告9月一季資料中心部門業績將較去年同期下滑。

英特爾股價遇到「亂流」下跌，當天股價收盤大跌4.3%，為道瓊工業指數表現最差的成分股；英特爾財務長辛斯納的說法也拖累台股相關個股的表現，尤其是高價伺服器股更是一片慘綠，今日出現十千金同步收黑的表現。

股王信驊開低走低，收在2,630元，下跌145元，跌幅5.22%；股后世芯-KY開高走低，盤中翻黑，終場收在2,450元，下跌155元，跌幅5.95%；力旺收在2,120元，下跌35元，跌幅1.62%；大立光開高走低，盤中翻黑，終場收在2,095元，下跌30元，跌幅1.41%。

十千金中跌幅逾半根停板的還有祥碩，以1,165元收盤，下跌70元，跌幅5.66%；創意收在1,360元，下跌65元，跌幅4.56%；材料-KY及譜瑞-KY則是都以1,030元收盤，跌幅都超過3%；旭隼收1,495元，下跌20元，跌幅1.32%；緯穎收1,365元，下跌10元，跌幅0.72%。

英特爾

延伸閱讀

美眾院中國委員會主席想見半導體業界 促降低對陸投資

台積電ADR連三日下挫 較台北交易溢價縮為4.9%

CPU龍頭創新日秀肌肉

健鼎、欣興 認購聚光

相關新聞

台股全市場僅3檔漲停 這族群占2檔、類股漲幅奪冠

台股今（20）日下跌，集中市場大盤指數收在16,534.75點，下跌101.57點，櫃買市場則以214.09點收盤，下跌...

資料中心冷風續吹？股王股后重挫垂淚 「 十千金」綠成一片

英特爾周二才端出人工智慧（AI）PC晶片搶攻市場，但財務長辛斯納卻示警第3季甚至第4季還會看到「庫存消化」，預告9月一季...

台股日K線連三黑… 指數面臨整理壓力 分析指半年線是關鍵

台股今（20）指數持續回檔整理，雖然在逢低買盤進場下，指數10點之後曾出現翻紅，不過，在跌深的AI族群反彈力道不強，加上...

台股下跌101.57點 三大法人賣超251.06億元

台股今（20）日開高走低，盤中最低一度達16522.38點，終場收16534.75點，下跌101.57點，跌幅0.61%...

台股量縮下跌101點收16,534點 台積電跌3元收535元

台股今（20）日開低、震盪走低，收盤指數16,534.75點，下跌101.57點、跌幅0.61%，成交金額2,777.7...

Fed 利率決議影響台股 AI概念股跌深反彈

今（20）日，市場表現較悶熱，主要是市場受制於即將舉行的聯邦儲備委員會（Fed）利率決議會議。法人表示，美國聯準會本周召...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦