證交所前進校園 攜手台科大培養次世代資本市場人才

為落實金融知識向下扎根、提升莘莘學子的證券素養並擴大證交所的人才儲備庫，臺灣證券交易所首次前進校園，與台科大攜手合作開設學分課程，該課程業於9月6日正式開課。這次透過開設學分課程，提供學生深入了解台灣資本市場的機會，並且進一步深化證交所與學界之間的合作關係，為雙方創造極大的機會及可能性。

學分課程內容將由證交所的專業團隊負責教授證券市場專業知識，內容涵蓋上市發行、交易制度、市場監理、資訊系統及金融商品等面向，學期結束並提供優秀學生於暑假期間至證交所實習的機會，學生將有機會直接面對在第一線確保市場正常運作與協助維護投資人權益的業師，透過實習機會深入了解證券市場的運作。

證交所期望藉由這次的機會，擴大未來招募資訊人才的管道。資訊人才在當今數位化和技術驅動的經濟發展過程中至為重要，資訊人才除了具備證交所所需的技術專業知識、數據分析能力與資通安全管理等技能外，更肩負著維護台灣證券市場持續營運的重責大任；此外，證交所正積極朝數位轉型邁進，無論是推動智慧流程自動化(RPA)、AI及機器學習或大數據分析，在在需要優秀的新血加入，不斷探索新技術和創新，並逐步將數位新科技賦能所有員工，加速國際化的步伐。

證交所與台科大這次的產學合作，同時也為台科大學生提供了實踐學習的機會，應用所學知識將理論轉化為實際技能，並在與證交所同仁互動中，接觸到最新證券市場發展趨勢，提升職場競爭力，台科大也能藉此培養證券人才、拓展學生未來生涯發展的可能性，成為兼具技術與創新、跨學科及具多元化能力、具社會責任及永續發展意識、負彈性及適應能力的次世代資本市場人才。

證交所將以開設學分課程班作為起點，從單向合作逐步發展到建立長期的夥伴關係，與台科大共同探索更多合作機會，推動產業與學術界的持續發展，培養次世代資本市場人才，同時也擴大證交所的徵才管道、建立資訊人才儲備庫。期待這次合作能成為學生們職業生涯的重要里程碑，為他們的未來奠定堅實基礎。