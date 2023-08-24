千金股競爭激烈 緯穎開高走低不敵力旺超車

雖然今日有輝達（NVIDIA）帶動台灣AI股大漲，指標股的緯穎（6669）早盤曾居成交量榜首，股價曾達1,875元，漲超過2%；不過，力旺（3529）開高走高，股價突破1,800元，最高來到1820元，漲幅一舉超過5%，盤中股價超車緯穎，登上千金股第四位，雙方暫時呈現拉鋸。

英特爾發展晶圓代工服務（IFS）與台灣矽智財（IP）廠力旺結盟，助攻客戶開發新晶片。隨著英特爾晶圓代工事業日益茁壯，也為台灣IP廠後續業績增添強大的動能。力旺則預期，下半年會有6／7奈米製程的客戶應用陸續進入量產階段，5奈米製程客戶導入自駕、資料中心及AI相關應用，與 CPU 夥伴在3奈米製程的合作也順利進行。

宏遠（1460）投顧表示，由於晶圓代工廠的產能利用率下滑，預期上半年是公司本業營運的低點，隨著過去兩年的新產品投入生產，過去兩年累積的 1000 多個新案 Tape out 陸續進入量產，整體營運將在下半年恢復成長動能。

此外，力旺的IP已有導入廣義的AI應用，力旺下半年將有中國大陸、美國的雲端服務商（CSP）的自製晶片客戶加入，若以涵蓋 edge computing 的廣義AI客戶，已有不少的AI 應用。另外，下半年也會有美系車廠導入5nm的 ADAS 系統晶片。