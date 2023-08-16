無懼美債降評 國泰20年美債連三天登債券ETF成交金額王

信評機構惠譽月初調降美債3A 信評至AA+，加上30年期美債標售需求疲弱，10年期美債殖利率彈升至4.2%高點，國泰20年美債ETF（00687B）價格亦同步回檔至8月15日的31.52元，帶動其上周日均成交量破2.2萬張，更連三天登債券ETF成交金額冠軍，顯見投資人紛紛逢低加碼布局。

國泰20年美債ETF基金經理人江宇騰表示，這次美債降評理由較2011年時更為溫和，且美國經濟仍處於復甦期，預計影響較為和緩，美國公債仍被視為全世界最安全、甚至無風險的投資之一。回顧過往，降評後美國長天期公債持續走揚，且降評後兩個月有高達2成的漲幅，加上通膨已穩步回落，再升息空間已然不大，此時債券價格回檔反而提供進場布局機會。

7月聯準會決議升息1碼，聯邦資金利率目標區間升高至5.25%至5.5%區間，對於停止升息的時點，江宇騰表示，過往在停止升息前大致會出現2大情境：一、經濟急遽惡化改變Fed政策規劃；二、通膨及經濟前景合於Fed預期。若以近期經濟數據觀察，美國7月CPI年增率及核心CPI年增率分別為3.2%及4.7%，均優於市場預期。且密西根大學8月公布的預期通膨率也持續滑落，短期通膨預期下滑至3.3%，低於上個月的3.4%；中長期通膨預期下滑至2.9%，同樣低於上個月的3%，顯示通膨壓力觸頂回落趨勢可期。

通膨水準是影響美債吸引力的關鍵，分析美國核心CPI和美國公債指數走勢，兩者呈現一定程度負相關，當核心CPI年增率下滑時，債券價格有望上漲。觀察過去30年核心CPI滑落的四大區段，長天期美國公債在期間內皆為正報酬，如1992年3月至1999年12月，核心CPI年增率自3.9%降至1.9%，美國公債報酬率高達87.3%；最近一次2020年2月至2020年6月，核心CPI年增率從2.4%降為1.2%，報酬率亦有13.3%。

今年AI多頭行情領漲全球股市，但高利率環境持續壟罩全球經濟，江宇騰建議投資人可一邊聚焦積極成長標的，同時將安全收益標的如長天期美國公債、投資等級債納入投資組合，如國泰20年美債ETF聚焦投資穆迪信評Aaa最高等級的美國公債，風險低、收益穩健，加上進入降息循環後，有較大資本利得空間可期待。但江宇騰也提醒，投資債券ETF時要注意「溢價」情況，一般ETF的折溢價在1%以內尚為合理範圍，若在過高溢價時進場，不僅承擔買貴風險，還可能賠掉大半債息。