大摩保守看ABF載板 預期供過於求會持續到2025年

摩根士丹利證券發布報告指出，國際ABF大廠奧特斯（AT&S）第2季ABF營收年減31%，接近台廠同業，台灣ABF載板供應商第2季營收平均年減29%。大摩對ABF維持保守看法，預期供過於求的現象會持續到2025年。

報告指出，AT&S雖然維持中期營收目標不變，但也表示載板的所有應用都面臨價格壓力，這呼應大摩的觀點，也呼應欣興（3037）在7月底法說會的看法。因此，大摩對於這個族群維持保守的看法。

至於台股ABF載板三雄，大摩依據對於欣興明年的獲利預估，給予欣興2.1倍的股價淨值比，低於2020~23年平均的2.2倍，因為過去三年市場處於供給不足的狀態，但大摩預估ABF載板過度供給的情況會持續到2025年。大摩對欣興維持「劣於大盤」評等，目標價140元，遠低於高盛證券的245元、花旗的220元。

對於景碩（3189），大摩給予1倍的股價淨值比，接近2010年以來的平均值1.1倍。大摩看好景碩的結構性變革及執行力改善，且5G/人工智慧（AI）需求提升也是潛在利多，但景碩同樣面臨ABF載板市場供過於求的問題。大摩對景碩維持「劣於大盤」評等，目標價80元。

南電（8046）則獲得2.8倍股價淨值比的預估值，大摩看好南電的非消費者業務比重較高，且可能受惠於5G/AI需求提升，但過度供給同樣是挑戰。大摩最近還沒有發布對南電的看法，5月時的看法是維持「劣於大盤」評等，目標價155元。