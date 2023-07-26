快訊

杜蘇芮逼近！共7縣市宣布停班課 全台27日停班課資訊看過來

未達停班課標準 北北基桃明天「照常上班課」

野村看AI半導體熱潮：還將延續6~12個月

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

野村證券在最新出具的「大中華半導體策略報告」中指出，人工智慧（AI）半導體由於先進封裝CoWoS產能有限，因此預期市場炒作情緒至少還將延續一年。各類半導體中，除AI外，其餘在第3季都將面臨獲利下行的風險，但這反而給投資人進場的好時機，因為2024年半導體將重新進入上升周期。

全球半導體股價自去年10月觸底反彈以來，漲勢幾乎一直延續到最近。雖然底部時機讓大多數投資人感到訝異，但野村發現這符合過去半導體的景氣周期模式，也就是在去年第4季/今年第1季落底。

野村依據過去20~25年的觀察經驗，原本預估半導體族群在4、5月財報季時會先整理一波，之後再重拾漲勢。不過，今年卻新增變數，出乎野村意料之外，也就是輝達（Nvidia）在5月24日發布強勁財報以來，AI熱潮一直持續，延長了半導體股的漲勢。

報告指出，AI熱潮將提前帶來回報（從原本的明年提前到今年下半年），並延遲風險（從今年下半年延遲到明年下半年），因此將環球晶（6488）由「中立」升評至「買進」，日月光投（3711）控由「減碼」調升至「中立」。

至於其他台廠，野村的評等維持不變。台積電（2330）仍列在野村長期結構首選名單上，即使下調今年營收，但野村看好台積電在先進製程的主導地位、加上本益比只有15倍（相較於AI伺服器ODM廠本益比超過20倍），因此維持買進，目標價700元。

買進名單還包括聯電、頎邦、祥碩、信驊；對於世界先進、精測、譜瑞-KY、瑞昱、聯發科、聯詠則為中立；但減碼穩懋。

半導體 AI

延伸閱讀

弟在台積電工作已買竹北新房 他年薪百萬仍租屋嘆「選錯組」

台積電法說會引震撼、AI大爆發也難救？ 媒體人點關鍵原因：很現實

設廠挑戰多！台積電美國廠延後量產 施振榮：最大困難是「這件事」

台積電9百億新封裝廠「絕版地」 是誰一通電話讓黃崇仁讓出？神推手是他！

相關新聞

台股沖沖樂 8年增25倍

投資人熱衷股市「沖沖樂」，財政部昨（25）日指出，在熱錢推升、當沖降稅措施帶動下，當沖交易成交金額八年來大增25倍，已占...

台股震盪守住短期均線 法人：觀察美利率政策走向

市場靜待美國聯準會利率決策會議結果，台股今天走勢震盪，電子拉回，高價股剩「七千金」，不過金融有撐，終場大盤下跌36點收在...

台股下跌36.34點 三大法人賣超27.03億元

台股今（26）日震盪，盤中最高一度來到17121.99點，大盤指數終場收17162.55點，下跌36.34點，跌幅0.2...

AI貫穿科技投資主軸 國泰中小基金淨值創新高

AI目前貫穿2023年科技投資趨勢主軸，國泰中小成長基金經理人林靜怡表示，國泰中小成長基金的前幾大持股分別為奇鋐（301...

友達第2季每股淨損0.63元 虧損較上季收歛

友達（2409）董事會今（26）日通過2023年第2季財報，合併營業額為633.2億元，較2023年第1季增加23.7%...

AI 族群回檔 台股力守五日線 跌36點收17,162點

台股今（26）日收盤下跌36.34點，收盤指數17,162.55 點，守穩五日線，成交量3,630.68億元；指數守穩五...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦