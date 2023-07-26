野村看AI半導體熱潮：還將延續6~12個月

野村證券在最新出具的「大中華半導體策略報告」中指出，人工智慧（AI）半導體由於先進封裝CoWoS產能有限，因此預期市場炒作情緒至少還將延續一年。各類半導體中，除AI外，其餘在第3季都將面臨獲利下行的風險，但這反而給投資人進場的好時機，因為2024年半導體將重新進入上升周期。

全球半導體股價自去年10月觸底反彈以來，漲勢幾乎一直延續到最近。雖然底部時機讓大多數投資人感到訝異，但野村發現這符合過去半導體的景氣周期模式，也就是在去年第4季/今年第1季落底。

野村依據過去20~25年的觀察經驗，原本預估半導體族群在4、5月財報季時會先整理一波，之後再重拾漲勢。不過，今年卻新增變數，出乎野村意料之外，也就是輝達（Nvidia）在5月24日發布強勁財報以來，AI熱潮一直持續，延長了半導體股的漲勢。

報告指出，AI熱潮將提前帶來回報（從原本的明年提前到今年下半年），並延遲風險（從今年下半年延遲到明年下半年），因此將環球晶（6488）由「中立」升評至「買進」，日月光投（3711）控由「減碼」調升至「中立」。

至於其他台廠，野村的評等維持不變。台積電（2330）仍列在野村長期結構首選名單上，即使下調今年營收，但野村看好台積電在先進製程的主導地位、加上本益比只有15倍（相較於AI伺服器ODM廠本益比超過20倍），因此維持買進，目標價700元。

買進名單還包括聯電、頎邦、祥碩、信驊；對於世界先進、精測、譜瑞-KY、瑞昱、聯發科、聯詠則為中立；但減碼穩懋。