台股沖沖樂 8年增25倍

投資人熱衷股市「沖沖樂」，財政部昨（25）日指出，在熱錢推升、當沖降稅措施帶動下，當沖交易成交金額八年來大增25倍，已占整體交易四成，近年當沖交易占比較高的產業，以股性活潑的生技醫療業出現頻率最高。

財政部統計也指出，ETF商品受投資人青睞，日均成交金額在十年間增幅超過十倍；另外隨盤中零股交易在2020年10月開放，交易金額也提升，2019至2022年三年間大增15倍，占整體交易筆數二成，集中於高股價熱門標的。

財政部昨日發布統計專題，分析近年證交稅概況，2021年在台股熱絡下，當年度證交稅共4,613億元，創歷史新高，占總稅收比率也從原本不到5%增至9.6%；今年上半年受AI題材加持，證交稅共845億元，為歷年同期第三高。

財政部進一步指出，當沖交易在2014年起開放，降稅則自2017年上路，降稅後交易占比明顯提升，近年達到四成，成交金額從2014年1.2兆元，至2022年達30.6兆元，八年來增加約25倍。

近年當沖交易占比較高的產業，則以股性活潑的生技醫療業出現頻率最高，其餘各年則因市場關注話題而有不同，例如2021年受塞港推升運價影響，航運業類股當沖占比達六成；2022年因疫情的檢驗需求激增，改為農業科技類；今年上半年受惠於旅遊復甦， 觀光事業則躍居首位。

當沖占比低的產業則集中金融保險、水泥、食品等傳產，占比多低於兩成。

觀察整體證交稅稅率，在當沖降稅上路後，稅率減半，加上當沖占比漸增，平均稅率逐年降低，至今年上半年降至千分之2.3。財政部表示，實施當沖降稅後，交易量能同步提升，稅收並未因降稅而減少。

對於金融總會建議當沖降稅常態化，財部官員表示，距離降稅落日仍有一年多，會蒐集相關意見，並綜合評估降稅措施對股市價、量影響。

立法院2017年修正通過當沖降稅修法，將當沖證交稅率自千分之3降至千分之1.5，並自當年4月28日起實施為期一年，屆期後修法延長三年八個月至2021年底，2021年屆期前又再次修法延長三年至2024年底。

財部官員表示，當沖降稅確實有助股市成交量，但對於股價穩定似乎也造成部分影響，股市價、量皆有其重要性，須權衡各方面綜合評估延長與否。