泰山前董座詹景超發聲明 質疑龍邦有能力治理公司？

對於泰山（1218）新公司派、新任泰山董事長劉偉龍近期提到，泰山前董事長詹景超任董座時，與消費大眾陌生之「藝人」陳柏均簽訂高達3,500萬元代言人合約，詹景超發出聲明提到，先前邀請的泰山代言人陳柏均曾在2021年與國際名導李安同時獲頒「總統文化獎」，而且是青年創意獎的唯一得主。

因此他在擔任泰山董事長時，與擔任世界各大霹靂舞賽事評審的陳柏均，簽訂三年的企業形象贊助及代言與三年的企劃行銷合作，包含巴黎奧運前一年全世界的巡迴演出，希望推廣冰鎮紅茶至全球40餘國，所有的細節自然行銷部門均參與規劃執行，「劉偉龍若非完全不懂泰山飲品的行銷業務，就是睜眼說瞎話壓迫員工噤聲。」

詹景超也提到，他全力鞏固泰山並捍衛泰山股東利益，「龍邦（2514）如果真的有心經營泰山，泰山股價在龍邦炒作下，由歷史高點47.95元一路崩跌，幾近是腰斬，已低於龍邦當初的持股成本，為什麼劉偉龍不勸幕後老闆朱國榮趕緊護盤逢低承接？」

他說，這一個月來，劉偉龍除了用力抹黑他，以調整組織為由，造成員工風聲鶴唳，故意延誤供應商的貨款，降低合作夥伴的信心，劉偉龍一個月的「政績」，除了除了將原有的4元股利，調降成0.57元，讓泰山股東荷包大失血外，又有何足為外人道也？

詹景超全文聲明如下：