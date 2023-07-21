泰山前董座詹景超發聲明 質疑龍邦有能力治理公司？
對於泰山（1218）新公司派、新任泰山董事長劉偉龍近期提到，泰山前董事長詹景超任董座時，與消費大眾陌生之「藝人」陳柏均簽訂高達3,500萬元代言人合約，詹景超發出聲明提到，先前邀請的泰山代言人陳柏均曾在2021年與國際名導李安同時獲頒「總統文化獎」，而且是青年創意獎的唯一得主。
因此他在擔任泰山董事長時，與擔任世界各大霹靂舞賽事評審的陳柏均，簽訂三年的企業形象贊助及代言與三年的企劃行銷合作，包含巴黎奧運前一年全世界的巡迴演出，希望推廣冰鎮紅茶至全球40餘國，所有的細節自然行銷部門均參與規劃執行，「劉偉龍若非完全不懂泰山飲品的行銷業務，就是睜眼說瞎話壓迫員工噤聲。」
詹景超也提到，他全力鞏固泰山並捍衛泰山股東利益，「龍邦（2514）如果真的有心經營泰山，泰山股價在龍邦炒作下，由歷史高點47.95元一路崩跌，幾近是腰斬，已低於龍邦當初的持股成本，為什麼劉偉龍不勸幕後老闆朱國榮趕緊護盤逢低承接？」
他說，這一個月來，劉偉龍除了用力抹黑他，以調整組織為由，造成員工風聲鶴唳，故意延誤供應商的貨款，降低合作夥伴的信心，劉偉龍一個月的「政績」，除了除了將原有的4元股利，調降成0.57元，讓泰山股東荷包大失血外，又有何足為外人道也？
詹景超全文聲明如下：
七萬名泰山股東大家平安：
我一向尊重法院與法官的獨立審判，律師們也期盼泰山的紛爭，能循司法途徑還原公理與正義；所以當龍邦董事長劉偉龍於7月13日，大篇幅刊登報紙，繼續抹黑我時，我寧可選擇沈默，靜待法院的裁定。但這一周來，持續相信我的朋友們不斷提醒，面對不實抹黑卻保持沉默，勢必產生「心虛與默認」的錯覺，更會讓持續等待救援的員工和殷殷企盼的廣大股民失望，甚至造成輿論的誤解。深思熟慮後，我忍無可忍，必須站出來捍衛自己的名聲，捍衛泰山七十年的金字招牌，捍衛股東們的權利！
遑論龍邦涉及違反企業併購法，其持有股數應認定縮減，5月31日選舉過程中，更爆出多5,300萬權數，對選舉過程涉及舞弊作票，我方已提出選舉無效之訴。但龍邦劉偉龍無視訴訟正在法院審理，竟於6月13日率數十名大漢侵占泰山公司至今，為了員工的安全與相信司法，我選擇了遠端佈局。
令人髮指的是，劉偉龍入侵泰山後，以「董事長」身分，取得公司資料，已能充分了解營運全貌，仍選擇以偏概全甚至無中生有地惡意抹黑我，司馬昭之心，路人皆知！
最明顯的案例是在廣告提及與陳柏均先生的合約，陳柏均於2021年與李安同時獲頒「總統文化獎」，而且是青年創意獎的唯一得主，蔡英文總統更親自頒獎，賴清德副總統也蒞臨，正副元首同台，與得獎者合影，對其貢獻之肯定，不言可喻。我上任七年間，打造泰山冰鎮紅茶飲品，獨佔台灣果茶市場的第一名，隨後誕生的泰山冰鎮葡萄鮮冰茶，甚至在韓國的便利超商中上架。冰鎮紅茶多年支持年輕人的熱舞行銷活動，為了增加了品牌的向心力與黏著度。
與擔任世界各大霹靂舞賽事評審的陳柏均先生，簽訂三年的企業形象贊助及代言與三年的企劃行銷合作，包含巴黎奧運前一年全世界的巡迴演出，擬推廣冰鎮紅茶至全球四十餘國，所有的細節自然行銷部門均參與規劃執行，劉偉龍若非完全不懂泰山飲品的行銷業務，就是睜眼說瞎話壓迫員工噤聲，其目的為何？
尤有甚者，霹靂舞已納入2024年巴黎奧運比賽項目，台灣好手正積極備賽，期望能一舉奪牌為國爭光，世界舞蹈運動總會 (WDSF) 更於2022年6月12號修改章程，讓主席團納入一位霹靂舞者，並且具有完全投票權，以確保霹靂舞在決策中的代表性。陳柏均榮任新的主席團成員，肩負起強化霹靂舞通往2024巴黎奧運之路的各項任務。
泰山的贊助，對這個台灣奪牌希望濃厚的奧運新興項目，實有拋磚引玉的效果，陳柏均過往的輝煌事蹟，上網查詢隨手可得，劉偉龍竟於廣告中造謠，宣稱陳柏均為「消費大眾陌生之『藝人』」，此乃劉偉龍於瑞助營造董事長任內，蓋出微震就蹋，形同「豆腐渣」等級的桃園八德羽球館天花板工程，在CNN國際媒體鬧笑話後，另一瞎掰胡扯的劣蹟。
劉偉龍在廣告中宣稱，2023年上半年度的法律費用超過4,000萬元，實情此乃2022年至2023兩個年度的總費用。試問為什麼需要這麼多的法律費用？難道不是因為龍邦不斷惡意攻擊食安資優生泰山嗎？難道有人惡意攻擊時，不應該捍衛泰山這個逾七十年的金字招牌嗎？凡事反求諸己，試問同樣由劉偉龍擔任董事長的龍邦，是否願意公布每年花了多少律師費？雇了多少律師在龍邦集團任職或擔任龍邦的法律顧問？為什麼龍邦需要這麼多的律師與律師費用？
我全力鞏固泰山並捍衛泰山股東利益，龍邦如果真的有心經營泰山，泰山股價在龍邦炒作下，由歷史高點47.95元一路崩跌，幾近是腰斬，已低於龍邦當初的持股成本，為什麼劉偉龍不勸幕後老闆朱國榮趕緊護盤逢低承接？這一個月來，除了用力抹黑我個人，以調整組織為由，造成員工風聲鶴唳，故意延誤供應商的貨款，降低合作夥伴的信心，劉偉龍一個月的「政績」，除了除了將原有的4元股利，調降成0.57元，讓泰山股東荷包大失血外，又有何足為外人道也？
事實擺在眼前，除了抹黑與造謠，龍邦與劉偉龍根本無能力治理泰山，呼籲主管機關硬起來，莫讓這群「股市大圈仔」繼續作亂，進而釀成食安危機乃至國安風暴，保障七萬名股東權益，也讓全台灣2300萬人吃得安心！
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言