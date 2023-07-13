台股站上月線漲99點收17,061點 台積電漲7元收585元
美國CPI回到3%創26個月低，6月通膨放緩，帶動美股大科技股反彈，激勵台股今（13）日收盤再度站上萬七，上漲99.37點，收盤指數 17,061.4點，站回月線之上，成交量4,648.11億元；台積電（2330）收盤上漲7元，收盤價585元。法人表示，昨天公布之CPI顯示下滑，激勵美股科技類股明顯反彈，帶動電子族群領軍台股持續往上攻高，然指數橫向整理機會較高，接下來需關注Fed動向以及基本面。
國泰證券證期處經理蔡明翰認為，目前情勢來看，在Fed鷹派浪潮稍微降低的情況下，指數僅止於短線反彈，後續需等待產業樂觀狀況確定後，才會有長線波段行情。在美國昨天公布CPI顯示下滑後，科技股走高激勵台股電子股上揚，不過指數橫向整理機會較高，因為市場關注Fed動向以及基本面。
因此，提醒投資人，後續還需關注Fed動向，將會影響資金流，此外，需回歸基本面，美股即將進入密集財報周，台灣電子股法說會也將陸續展開，後續還是要看公司對未來展望的說法，才會有波段在持續上揚的機會。
針對近期再度上工的AI族群，蔡明翰表示，AI族群可待未來震盪拉回到重要均線時再行介入，目前快速大漲，正乖離有偏高的疑慮，因此長限維持樂觀思維，但短線有過熱疑慮，可以稍微停看聽。未來在遇到賣壓之後，都還是有在轉強的機會。
今日盤面剩下八千金，亞德客-KY跌出千金股行列，今日千金股中，強勢的有：大立光、力旺、世芯-KY、旭隼、緯穎、創意、M31。
高於500元以上的高價股中，強勢的有：穎崴、嘉澤、和泰車、川湖、健策、精測、台積電。
今日成交量大的強勢股：緯創、英業達、元大高股息、仁寶、廣達、光寶科、金寶、華邦電、華泰、威盛
今日成交量大卻走跌者：長榮航、華航、陽明、長榮、技嘉
今日成交金額大且走高者：緯創、廣達、光寶科、台積電、創意、智原、欣興、世芯-KY、緯穎、英業達、威盛
今日成交金額大卻走勢疲軟者：技嘉、長榮航、勤誠、長榮、營邦
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