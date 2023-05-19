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廣達股價超越鴻海 網友：肉鬆超車公公、公公顏面何在

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廣達股價超越鴻海 網友：肉鬆超車公公、公公顏面何在

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
廣達。（本報系資料庫）
廣達。（本報系資料庫）

廣達（2382）今（19）日開高走高，股價超車鴻海（2317），奪下代工股王寶座，終場收在109元，上漲6.5元，漲幅6.34%，市值增至4,210.23億元，超越台化（1326）市值；廣達強漲，引來網友熱烈討論，有網友直言，「肉鬆超車公公、公公顏面何在」、「肉鬆為什麼可以這麼噴啊...」。

廣達漲勢從4月14日除息後展開，起漲價格81.8元，波段漲幅已超過兩成，5月12日爆量漲停突破100元關卡後，近期則是落在百元附近高檔震盪，外資是推升廣達股價上漲的重要推手。

廣達今日以104.5元開出後一度拉升至110元，股價超車鴻海，終場收在109元，上漲6.5元，漲幅6.34%，市值4,210.23億元；鴻海以103元平盤開出，一度下滑至102元，終場以103元平盤作收。

廣達股價擠下鴻海，登上電子代工股王寶座，市值也再往前進，超越台化；廣達股價強漲，網友熱烈討論，有網友說，「肉鬆今天很強欸」、「肉鬆不敢追就一直噴 QQ」、「肉鬆怕追高沒買真的嘔死」、「肉鬆到底要去哪裡...」、「廣達好香」。

也有網友詢問，「肉鬆為什麼可以這麼噴啊....」、有人回答，「肉鬆是民生必需品阿」、還有網友嘆，「該死，肉鬆太早賣了QQQQQ」；另外，網友也直言，「肉鬆超車公公，可憐哪」、「海公請下山~~」，不過，也有網友說，「今天繼續補公公，淨值以下不撿可惜」。

廣達去年稅後純益289.57億元，年減14%，毛利率5.5%，每股純益7.51元，去年度股利每股配發現金股利6元，股息今日發放，董事長林百里持股41.5738萬張，預計將有24.94億元現金股利入袋，第二大股東梁次震持有82,646張股票，預估也可領到約4.96億元的股息。

廣達 鴻海

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