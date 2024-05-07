存股族股利可抵稅、怎麼繳才適合？理財達人：分2方式計算

繳稅一族看過來，雖然荷包會縮水，但還是當個好國民乖乖繳稅。這次蜜蜂爹特別整理了今年的報稅懶人包，底下做一些相關補充。

2024年4月26日開始，就可以到「綜合所得稅申報系統」查詢去年度的所得及相關試算，就知道要繳多少錢或是可以退稅多少。

申報時間：2024年5月1日～2024年5月31日（一定要在31號前申報並繳納完畢）

報稅方式：

1、臨櫃報稅：準備相關文件到稅徵機關、國稅局窗口，進行人工申報。

2、線上申報：財政部網頁申報、財政部軟體申報、手機報稅。

手機報稅新增：行動支付／電子支付帳戶繳稅，更是造福現在的人手一機的社會大眾。

如果是一開始使用「行動自然人憑證」認證，會多出「活期儲蓄存款帳戶繳稅」可以繳納。

雖然手機報稅是最方便，但蜜蜂爹會選擇「財政部網頁申報」，這樣資料看得比較清楚也比較細，更能確認資料有無缺漏或是錯誤。

2024免稅額扣除額和級距都有調高，各位可以參考一下上方的貼文參考。

綜合所得稅淨額公式=「綜合所得總額」–「免稅額」–「 一般扣除額（標準／列舉扣除額）」–「特別扣除額」–「基本生活費差額（若為負值，則不須納入綜合所得稅淨額公式計算）」

簡單列3點：

1、單身小資族：

免稅額：9.2萬

標準扣除額：12.4萬

薪資扣除額：20.7萬

總年收未達42.3萬，免繳稅。

2、雙薪小家庭：

免稅額： 18.4萬

標準扣除額：24.8萬

薪資扣除額：41.4萬

總年收未達84.6萬，免繳稅。

3、雙薪三口：

免稅額： 27.6萬

標準扣除額：24.8萬

薪資扣除額：41.4萬

幼兒扣除額：12萬

總年收未達105.8萬，免繳稅。

扶養5歲以下子女，會有「幼兒學前特別扣除額」，一位12萬（明年會增加）。

扶養大專院校以上的子女，會有「教育學費特別扣除額」，一位2.5萬。

扶養5~1歲子女／60-70歲長輩，就沒有特別扣除額，所以只有免稅額9.2萬。

１、合併計稅

意思是指股利所得併入個人綜所稅計稅，股利可抵減稅額：8.5%，每一戶申報戶抵減上限8萬元。

適合股利所得每年94萬以下／級距30％以下。

２、分離計稅

意即股利所得跟個人綜所稅分開計稅，股利以28%稅率單獨計稅。

適合股利所得每年94萬以上／級距30％以上。

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