存股族股利可抵稅、怎麼繳才適合？理財達人：分2方式計算
繳稅一族看過來，雖然荷包會縮水，但還是當個好國民乖乖繳稅。這次蜜蜂爹特別整理了今年的報稅懶人包，底下做一些相關補充。
2024年4月26日開始，就可以到「綜合所得稅申報系統」查詢去年度的所得及相關試算，就知道要繳多少錢或是可以退稅多少。
申報時間：2024年5月1日～2024年5月31日（一定要在31號前申報並繳納完畢）
報稅方式：
1、臨櫃報稅：準備相關文件到稅徵機關、國稅局窗口，進行人工申報。
2、線上申報：財政部網頁申報、財政部軟體申報、手機報稅。
手機報稅新增：行動支付／電子支付帳戶繳稅，更是造福現在的人手一機的社會大眾。
如果是一開始使用「行動自然人憑證」認證，會多出「活期儲蓄存款帳戶繳稅」可以繳納。
雖然手機報稅是最方便，但蜜蜂爹會選擇「財政部網頁申報」，這樣資料看得比較清楚也比較細，更能確認資料有無缺漏或是錯誤。
2024免稅額扣除額和級距都有調高，各位可以參考一下上方的貼文參考。
綜合所得稅淨額公式=「綜合所得總額」–「免稅額」–「 一般扣除額（標準／列舉扣除額）」–「特別扣除額」–「基本生活費差額（若為負值，則不須納入綜合所得稅淨額公式計算）」
簡單列3點：
1、單身小資族：
免稅額：9.2萬
標準扣除額：12.4萬
薪資扣除額：20.7萬
總年收未達42.3萬，免繳稅。
2、雙薪小家庭：
免稅額： 18.4萬
標準扣除額：24.8萬
薪資扣除額：41.4萬
總年收未達84.6萬，免繳稅。
3、雙薪三口：
免稅額： 27.6萬
標準扣除額：24.8萬
薪資扣除額：41.4萬
幼兒扣除額：12萬
總年收未達105.8萬，免繳稅。
扶養5歲以下子女，會有「幼兒學前特別扣除額」，一位12萬（明年會增加）。
扶養大專院校以上的子女，會有「教育學費特別扣除額」，一位2.5萬。
扶養5~1歲子女／60-70歲長輩，就沒有特別扣除額，所以只有免稅額9.2萬。
存股族的減稅方式：
１、合併計稅
意思是指股利所得併入個人綜所稅計稅，股利可抵減稅額：8.5%，每一戶申報戶抵減上限8萬元。
適合股利所得每年94萬以下／級距30％以下。
２、分離計稅
意即股利所得跟個人綜所稅分開計稅，股利以28%稅率單獨計稅。
適合股利所得每年94萬以上／級距30％以上。
◎本文內容已獲蜜蜂爹授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
編輯推薦
▪ 最狂科學園區房市區！這裡5年漲幅近9成
▪ 進入超漲期 李同榮：房價再漲多少、未來就跌多少
▪ 竹科工程師買房最愛這條路 新竹5大熱門申貸路段曝
▪ 中古屋市場熱！ 永慶集團Q1業績衝98億 寫單季新高
▪ 網紅經濟崛起 興富發台中七期推微型辦公室
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言