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批囤房稅2.0稅基過低現實落差大 吳怡玎：政府呼攏過去

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
立法院會今三讀通過囤房稅2.0修法，國民黨及民眾黨都認為稅基過低、無法達到政策目標效果。本報資料照片
立法院會今三讀通過囤房稅2.0修法，國民黨及民眾黨都認為稅基過低、無法達到政策目標效果。本報資料照片

立法院會今三讀通過囤房稅2.0修法房屋稅將改採全國歸戶，非自住持有者稅率從原先最高3.6%調整至最高4.8%。國民黨立委吳怡玎與民眾黨立委張其祿都在議場發言表示，囤房稅只調整稅率，但影響房屋稅的稅基卻仍過低、與現實房價落差大，距離落實居住正義只是踏出一小步、令人不滿。

吳怡玎表示，蔡政府執政七年，房價上漲高達95％，前任馬與扁政府則是各上升14％及23％，囤房稅在野提案、推動多年，財政部在最後一個會期才拿出版本，按照此修法，一棟市價兩千萬房子，一年增只加約4千元房屋稅，沒法達到有效效果。

吳怡玎指出，修法只提高稅率到最高4.8%，但影響房屋稅計算的稅基卻仍然過低，其中因稅基以房屋公告現值計算，距離實際房屋市價實在差距太遠，多次要求財政部解決問題，政府仍無具體辦法，就是「呼攏過去」，囤房稅現雖跨出一步，但真的是太小一步，令人遺憾。

張其祿也表示，民眾黨並不滿意此次囤房稅修法按政府提案的通過版本，因為只調稅率、不調稅基達不到政策目標，而稅基過低與市價差距遙遠，民眾黨此次也有提出各種加重囤房稅提案，但沒法通過，只能用漸進式的方式，逐步往前修法。

張其祿也強調，台灣房價一路飆漲，囤房炒房已成為投機商品，造成居住不正義、房市混亂，民眾黨長期關注此議題，此次修房屋稅法只是開始，未來要持續推動修法，真正目標是落實實價課稅、實坪制以及實際居住低稅或免稅等方向。

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