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囤房稅將上路...法人預期國內2024年 將以剛性需求為主流

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
囤房稅2.0修法將於今（19）日立法院表決，並預計本會期三讀通過，此措施預計在明年7月實施新制，2025年5月正式開徵。房市示意圖。 （聯合報系資料庫）
囤房稅2.0修法將於今（19）日立法院表決，並預計本會期三讀通過，此措施預計在明年7月實施新制，2025年5月正式開徵。房市示意圖。 （聯合報系資料庫）

囤房稅2.0修法將於今（19）日立法院表決，並預計本會期三讀通過，此措施預計在明年7月實施新制，2025年5月正式開徵，法人機構表示，就之前財政部預估數包含調整非自住房屋稅率，預估受影響房屋數約96.8萬戶至135.8萬戶、稅收增加約45.7億元至55.7億元，就整體金額來看影響有限，預期2024房市仍會以剛需為主流。

囤房稅2.0修法18日進行黨團協商，19日法院會表決，本會期三讀通過，順利的話，預計明年7月實施。

分析師表示，財政部以考核地方稅捐稽徵機關組別做為分區基礎，甲組為六都，乙組為宜蘭縣、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、屏東縣、新竹市，丙組為南投縣、嘉義縣、台東縣、花蓮縣、澎湖縣、基隆市、嘉義市、金門縣、連江縣。囤房稅2.0採全國歸戶並且全數累進方式計算。

建商餘屋稅率不分區域一體適用，持有一年內房屋稅率2%；超過一年、二年內，稅率2.8%；超過二年、四年以內稅率3.6%；超過四年、五年以內稅率4.2%；超過五年稅率4.8%。

就之前財政部預估數包含調整非自住房屋稅率，預估受影響房屋數約96.8萬戶至135.8萬戶、稅收增加約45.7億元至55.7億元，就整體金額來看影響有限。

法人機構表示，今年央行升息及政府政策，有效壓抑投資性需求，預期目前不動產以剛性需求為主，價、量成長不易，此措施預計在明年7月實施，預期2024年房市仍會以剛性需求為主流。

2024 囤房稅 財政部 房屋稅 房市

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