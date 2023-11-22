紅包縮水！地方政府普統超徵上看540億元 比去年少
稅收超徵，地方也能拿到紅包，國庫署今（22）日表示，截至10月底止中央統籌分配稅款累計實收數3573億元，預算達成率101.8％，超過原估全年收入數64億元，屬普通統籌稅款部分為59億元。依當前稅收情形估算，普通統籌稅款部分全年超徵410億元至540億元，明年1月19日以前會撥付給地方政府。
依據財政收支劃分法規定，中央統籌分配稅款來源，包括：所得稅及貨物稅各10％、營業稅總收入減除統一發票給獎獎金後40％，以及在縣（市）徵起的土地增值稅20％，其中來自國稅部分的預算達成率，分別為所得稅108％、貨物稅87％及營業稅98％，屬於地方稅的土地增值稅達成率偏低，僅59％。
國庫署表示，中央統籌分配稅款是地方政府的稅課收入，原則上年度中會依預算通知分配數按月平均撥付，如果實際收入數超過預算通知分配數，則會有第13個次的撥付，被地方政府視為紅包。預算整理期結束（次年1月15日）後，按公式設算分配再撥付給地方政府，明年1月15日是星期一，財政部將在當周周五（1月19日）以前，撥付給地方。
由於中央統籌分配稅款預算數已達標，還有11、12月稅收可入帳，國庫署初估地方政府農曆年前可以拿到上看540億元的紅包，僅次111年的729億元。根據財政部提供資料，普通統籌分配稅款超過通知分配金額近十年來，只有109年沒超徵，其餘均為超徵，其中以111年的729億元最多。
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