老屋沒權狀... 符合條件仍可申請自用住宅稅率

基隆市稅務局表示，一般申請地價稅按自用住宅用地稅率課徵者，需要土地所有權人填具申請書，並向土地所在地的稅捐機關提出申請，但不少實施都市計畫前既存老舊房屋，沒有使用執照或建物所有權狀，則可在申請時須檢附地政機關所核發的「建築改良物勘查結果通知書」，只要所有人符合其他優稅要件，仍可申請按自用住宅用地稅率課徵地價稅。

稅務局重申，欲申請者，應於每年9月22日前提出申請，逾期申請者，則自申請之次年開始適用。

商品推薦