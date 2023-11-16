阻炒房奏效！土增稅收達成率恐低於8成 將創21年新低
財政部統計今年1至10月土地增值稅收616億元，較去年同期衰退21.6％，預算數達成率僅58.5％，財政部統計處預估今年土增稅收入恐怕無法達標，甚至可能創下21年來最低水準。
統計處指出，土增稅是地方政府重要稅收之一，以公告土地現值為參考基準，觀察近年土增稅收情形，108年至110年實徵淨額均超過1千億元，分別為1011億元、1130億元、1100億元，111年則減至930億元。
統計處分析近年房地產市場變化對土增稅的影響，107年反映不動產市場量縮價跌、全國公告土地現值平均微幅調降0.8％，土增稅收年減3.5％；108年受惠於不動產市場回穩、台商回流購地建廠等因素，土地買賣類移轉面積增加，土增稅重回千億元水準；109年再增至1130億元；110年因基數已高而轉降；111 年起受央行連次升息及健全房市政策等影響，土增稅實徵淨額減至930億元，年減15.4％，且當年度預算數達成率也只有88.9％。
今年前10月土增稅收表現不理想，全年預算數1053億元，實徵才616億元，年減21.6％，創98年以來同期最大減幅，8月新青年安心成家貸款上路，近2個月土增稅收才轉正，但統計處認為全年仍難以達標，預估達成率將低於8成，為92年以來首見，92年達成率為84.9％，91年達成率僅64.9％，不過，91年是為了刺激景氣，而減半徵收土增稅，致稅收無法達成預算目標。
財政部官員指出，年底通常是房地產交易較熱絡時間，除了買賣房屋意願增加外，大面積土地移轉也會趕在年底前完成，因為土地現值每年1月1日都會有新公告，因此土增稅的增加年底可能還有一波，且近2個月的土增稅收已止跌回升，也是正面消息。
觀察六都及新竹縣土增稅實徵情形，統計處表示，各縣市土增稅實徵淨額大致以新北市為大宗，台北市、台中市分居第 2、第 3，近年六都合計約占8成，六都以外縣市則以新竹縣市、宜蘭縣、彰化縣為主。今年1至10月各縣市實徵淨額多呈減少，以屏東縣、台中市減少逾 4成較多。
▪ 從「電燈開關」一秒判斷屋齡 他曝時代差異眾人驚：長知識
▪ 南投買好房／貸款越早還完越好？ 專家：小心成為銀行的肥羊
▪ 4點傳女人哭泣聲、「人影」飄進空屋 房仲嚇傻：從此不再踏入
▪ 歧視？房東指定租客需「知名企業員工」 網曝1事實：怕遇未爆彈
▪ 囤房稅是大騙局？李同榮：各黨都在打假球
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言