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阻炒房奏效！土增稅收達成率恐低於8成 將創21年新低

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
今年土增稅收預算達成率恐不到8成，將創21年來最低。圖／聯合報系資料照片
今年土增稅收預算達成率恐不到8成，將創21年來最低。圖／聯合報系資料照片

財政部統計今年1至10月土地增值稅收616億元，較去年同期衰退21.6％，預算數達成率僅58.5％，財政部統計處預估今年土增稅收入恐怕無法達標，甚至可能創下21年來最低水準。

統計處指出，土增稅是地方政府重要稅收之一，以公告土地現值為參考基準，觀察近年土增稅收情形，108年至110年實徵淨額均超過1千億元，分別為1011億元、1130億元、1100億元，111年則減至930億元。

統計處分析近年房地產市場變化對土增稅的影響，107年反映不動產市場量縮價跌、全國公告土地現值平均微幅調降0.8％，土增稅收年減3.5％；108年受惠於不動產市場回穩、台商回流購地建廠等因素，土地買賣類移轉面積增加，土增稅重回千億元水準；109年再增至1130億元；110年因基數已高而轉降；111 年起受央行連次升息及健全房市政策等影響，土增稅實徵淨額減至930億元，年減15.4％，且當年度預算數達成率也只有88.9％。

今年前10月土增稅收表現不理想，全年預算數1053億元，實徵才616億元，年減21.6％，創98年以來同期最大減幅，8月新青年安心成家貸款上路，近2個月土增稅收才轉正，但統計處認為全年仍難以達標，預估達成率將低於8成，為92年以來首見，92年達成率為84.9％，91年達成率僅64.9％，不過，91年是為了刺激景氣，而減半徵收土增稅，致稅收無法達成預算目標。

財政部官員指出，年底通常是房地產交易較熱絡時間，除了買賣房屋意願增加外，大面積土地移轉也會趕在年底前完成，因為土地現值每年1月1日都會有新公告，因此土增稅的增加年底可能還有一波，且近2個月的土增稅收已止跌回升，也是正面消息。

觀察六都及新竹縣土增稅實徵情形，統計處表示，各縣市土增稅實徵淨額大致以新北市為大宗，台北市、台中市分居第 2、第 3，近年六都合計約占8成，六都以外縣市則以新竹縣市、宜蘭縣、彰化縣為主。今年1至10月各縣市實徵淨額多呈減少，以屏東縣、台中市減少逾 4成較多。

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