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靠賣少女服飾網路爆紅 月均營業額破百萬沒繳稅遭罰

聯合報／ 記者陳儷方／即時報導
雙11購物節啟動，國稅局提醒賣家生意大好不要忘記繳稅，免得補稅外還要被罰。（圖／聯合報資料照）
雙11購物節啟動，國稅局提醒賣家生意大好不要忘記繳稅，免得補稅外還要被罰。（圖／聯合報資料照）

雙11購物節登場，網路平台推出各種折扣吸引消費者買單，有網路賣家爆紅，月平均銷售額超過百萬元，但既沒稅籍登記也無營業登記，被國稅局查獲後，補稅加罰逾60萬元。

財政部北區國稅局表示，去年10月有人在網路平台銷售少女服飾，當月銷售額7萬多元，但在11月時以迎接雙11購物節為名舉辦優惠活動，成功吸引消費者購買，業績飆升，去年11月到今年6月業績合計817萬元，平均每月銷售額超過百萬元，銷售業績已超過營業稅起徵點，但賣家沒有向國稅局辦理稅籍登記繳稅，被國稅局查到後補徵40餘萬元的營業稅，並開罰20多萬元。

國稅局指出，財政部規定個人以營業為目的透過網路銷售貨物或勞務，若當月銷售額未達起徵點（貨物8萬元，勞務4萬元），可暫時免向國稅局辦理稅籍登記，以降低徵納雙方成本，但如果當月銷售額達起徵點，就要向住所或戶籍所在地的國稅局辦理稅籍登記並報繳稅款。

根據財政部網路交易課徵營業稅及所得稅規範，每月銷售額超過8萬元但未達20萬元，營業稅率1％，國稅局會按季發單開徵；如果每月銷售額超過20萬元，營業稅率5％，營業人每2個月向國稅局申報一次銷售額並自行繳納營業稅。

國稅局 營業稅 財政部

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