聽新聞
test
0:00 / 0:00
前十月稅收破3兆續創新高 證交稅收「提前達標」
財政部今（9）日公布10月稅收2,318億元，年增15.9%，前十月稅收3兆223億元，創新高，年增6.9%。
其中10月證交稅實徵淨額152億元，較上年同月增加 39 億元(+34.8%)；累計 1 至 10 月實徵淨額 1,598 億元，較上年同期增加124 億元(+8.4%)，且已提前達成全年預算數。
財政部統計，10月稅收與上年同月比較，以營所稅及綜所稅各增加 271 億元及 60 億元較多，而營業稅減少 49 億元。
累計1至10月實徵淨額與上年同期比較，以綜所稅增加 972億元、營所稅增加 525 億元、營業稅增加 212 億元較多，而土增稅減少 170 億元。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 租屋族哭哭！全台租金持續漲不停 這區漲最兇
▪ 立院初審住宅法修法 租金補貼房東不必擔心被查稅
▪ 高雄店租王出爐！ 由全聯月砸63萬租下1樓當賣場
▪ 捷運三鶯線拚2025完工 信義房屋估：成三峽房市利多
▪ 投資客爆倉？永和仁愛公園名廈驚見15戶法拍 真實原因曝
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言