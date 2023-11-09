前十月稅收破3兆續創新高 證交稅收「提前達標」

財政部今（9）日公布10月稅收2,318億元，年增15.9%，前十月稅收3兆223億元，創新高，年增6.9%。

其中10月證交稅實徵淨額152億元，較上年同月增加 39 億元(+34.8%)；累計 1 至 10 月實徵淨額 1,598 億元，較上年同期增加124 億元(+8.4%)，且已提前達成全年預算數。

財政部統計，10月稅收與上年同月比較，以營所稅及綜所稅各增加 271 億元及 60 億元較多，而營業稅減少 49 億元。

累計1至10月實徵淨額與上年同期比較，以綜所稅增加 972億元、營所稅增加 525 億元、營業稅增加 212 億元較多，而土增稅減少 170 億元。

商品推薦