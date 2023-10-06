買彩券中逾500萬怎麼領？告訴你幸福煩惱的五大重點

日前一位男大生買彩券中獎8百萬元，到銀行兌領卻遭拒，在社群平台引發熱議，之後才知道由於他的獎金超過500萬元，必須透過高額兌獎專線先預約，才能兌領獎金；能中大獎是喜事，另兌領的過程不順，又非常掃興。對此，台彩提醒，在兌領彩券時，中獎民眾得注意領獎五大重點，就會進展順利。

其中一個重點是兌領的地點，這和獎金的金額級距直接連動。台彩指出，官網上都有公告，倘若是5000元以下的獎金，則可到電腦彩券經銷商處，或是中信銀在國內的分行，或其他合作的銀行通路兌獎，但倘若獎金超過500萬元，就必須透過中信銀的「高額兌獎專線」來預約兌獎。

台彩指出，上述的500萬元，是指尚未扣稅的獎金金額，並非指中獎民眾的實拿金額，之所以在500萬元以上設定預約專線領取，主要為了保障得獎人的隱私及安全，另外，兌獎之前也須經過彩券驗證程序。

第二個和第三個重點，在於課所得稅分離課稅與印花稅。如果是所得稅分離課稅的話，得獎金額在5千元以內的，免課所得稅，但倘若中獎金額超過5千元，就要採取分離課稅，稅率20%，課完之後，得獎人拿到的獎金，就不會列入綜所稅計算。

印花稅的話，就要看領取獎金的方式，倘若中獎超過5千元，以現金或轉帳來支付獎金，就要課千分之四印花稅，但倘若是以支票支付，就免代扣印花稅，但若以支票支付，則要收手續費，所以得獎人可比較付手續費或交印花稅何種划算。

第四個重點則是「複數」下注獎金。倘若是單張彩券，包括不只一注的話，怎麼兌領呢？舉例來說，小明單張彩券包括100萬元、500萬元兩注都中獎，雖然總中獎金額為600萬元，但由於兩注都未超過500萬元，因此，不用再打預約專線電話，只要照上述500萬以內得獎地點兌領就好。

第五個重點則是外籍人士領獎。台彩也提醒，倘若是外國人，就只能向中信銀旗下各分行領獎，依照是否居住滿半年，持證件來兌領，若未滿半年，持護照即可，倘若滿半年，就要加持居留證。據了解，連外籍移工都喜歡買，而且中獎者還不少，台彩提醒，倘若是外籍人士，只有中信銀及其分行可受理兌獎。

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