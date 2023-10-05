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花50元中彩券頭獎800萬 男大生銀行領獎竟被告知「不能兌獎」

聯合新聞網／ 綜合報導
台彩示意圖。圖／聯合報系資料照片
台彩示意圖。圖／聯合報系資料照片

人人都想一夜致富，買彩券就是最快速的管道。有一名男大生只花了50元，竟然幸運地中了台彩的「今彩539」頭獎800萬元，讓他開心地直呼「謝謝國家提前送我畢業禮物」，貼文讓眾人看了非常羨慕。

這名男大生在Dcard分享自己中獎的彩券，他說日前僅花了50元買了一張「今彩539」，沒想到受到財神爺眷顧，幸運地中了頭獎800萬元，扣完稅後還有640萬元，讓他又驚又喜，開心到直接翹課，甚至才剛開學就想耍廢了。

貼文讓不少人看了好羨慕，「太幸運了吧」、「沒看過真的有人中，原來不是都市傳說」、「恭喜！我也來買一張試試，好想財富自由喔」、「恭喜…樓主超級幸運，我養牌養8年沒中過2萬跟800萬」、「還沒畢業直接少奮鬥15年」、「哇，第一次看到頭獎得主，恭喜」、「竟然真的！以前都以為頭獎騙人的」。

不過原PO在留言區透露一段小插曲，原來他拿著彩券去銀行領獎，但行員卻說「你這張彩票確定是彩券行買的嗎？要不要確認一下，不能兌獎欸」，他上網查詢才知道如果中獎獎金超過500萬元，必須要先透過高額兌獎專線預約兌獎才行。

男大生僅花了50元就幸運中了頭獎800萬元。 圖擷自Dcard
男大生僅花了50元就幸運中了頭獎800萬元。 圖擷自Dcard

男大生僅花了50元就幸運中了頭獎800萬元。 圖擷自Dcard
男大生僅花了50元就幸運中了頭獎800萬元。 圖擷自Dcard

彩券 頭獎

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