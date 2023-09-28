行政院核定 汽柴油貨物稅減徵延長至年底

財政部今（28）日表示，為協助穩定國內物價，依據《貨物稅條例》第10條第3項規定，函報行政院核定自本年10月1日起至12月31日止，繼續機動調降汽油、柴油貨物稅應徵稅額，汽油由每公升徵收6.83元調降2元至4.83元（降幅29.3%），柴油由每公升徵收3.99元調降1.5元至2.49元（降幅37.6%）。

財政部說明，因應俄烏戰爭情勢，造成物價波動，為協助廠商降低成本、緩解物價上漲趨勢，調節物資供應，行政院前核定自本年7月1日起至9月30日止繼續機動調降汽油、柴油貨物稅應徵稅額每公升減徵2元、1.5元。

不過受俄烏戰爭持續，沙烏地阿拉伯與俄羅斯相繼採取加碼減產與限制出口等措施影響下，今年第3季以來國際油價明顯反彈。

考量近期國際原油價格變動仍有較多不確定因素，為從源頭減輕國內業者營運負擔，並穩定末端售價，照顧民生，行政院副院長鄭文燦今年9月23日主持行政院穩定物價小組會議聽取相關部會評估意見後，指示延長機動調降汽油、柴油貨物稅應徵稅額措施三個月至12月31日止，行政院今（28）日依法核定。

財政部呼籲業者響應政府政策，將上開降稅利益如實反映降低相關商品售價，以切合政府穩定物價美意。

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