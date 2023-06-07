危險公寓大廈 限2年內設管委會

內政部昨天公布公寓大廈管理條例訂定新規，公寓大廈未成立管委會且建築物公共安全或消防安檢不合格，一律限期兩年內需成立管理組織及完成報備，若逾期未成立，可按戶裁罰，每戶最高罰廿萬元。

內政部營建署指出，鑑於高雄城中城大樓大火事件，是因為部分公寓大廈有危險之虞，卻未能成立管理組織進行共用部分修繕、管理與維護、公共安全檢查、消防安全設備檢修等工作，因此啟動「公寓大廈管理條例」修法，增訂第廿九條之一及第四十九條之一，強制危險公寓大廈應成立管理組織及進行自主維護管理，並於去年公布施行。

營建署指出，與地方政府討論後，針對集合住宅公安檢查，檢查項目包括避難層出入口、安全梯、昇降設備、緊急供電系統等，其中更要求八樓以上、未達十六樓的住宅每三年申報一次，並在二○二五年一月起擴大至六樓以上、未達八樓建物。

營建署表示，這次公告重點，地方政府針對建物總樓層數為十一樓以上，有危險之虞者需向中央提報清查計畫，並依各縣市所清查的案件數多寡，區分清查期限，縣市政府需於清查期限內完成清查、認定與輔導工作。

官員說，對於有危險之虞的建物，地方政府要在三個月內通知成立區分所有權人，在兩年內成立管委會並報備。若逾期仍未成立管委會，可依公寓大廈管理條例，將按戶進行裁罰，每戶處四萬元以上、廿萬元以下的罰鍰，並限期辦理，屆期仍未辦理者，得按次處罰。