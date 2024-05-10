航空四雄共譜最旺4月營收 長榮航增購4架波音客機

長榮航首季每股賺0.87元，董事會也通過，將再向波音公司增購4架787-10客機；航空四雄4月營收全數出爐，在客運和貨運挹注下，同步寫下同期新高的成績。

長榮航空公布第1季財報，合併營收新台幣519.1億元，較去年同期增加16.9%；本期淨利51.7億元；歸屬母公司淨利47.1億元，每股盈餘新台幣0.87元。

長榮航指出，客運營收365.3億元，年增31.6%，受惠2024年全球跨境旅遊及商業活動往來熱絡，高載客率及高票價常態將繼續維持，客運運量年增27.1%。

航空四雄今天也陸續公告4月營收；長榮航空4月合併營收178.7億元，年增率17.48%，客運營收118.9億元，年增率13.06%；累計前4月合併營收達697.9億元，較去年同期成長17.02%。

長榮航指出，貨運方面，4月交付第9架波音777全貨機投入運力，整體艙位增加，加上跨境電商及伺服器等艙位需求推升運價，營收達40.27億，月增率達7.62%。

此外，長榮航強調，今天通過董事會決議將再向波音公司增購4架787-10客機，並於2029年開始引進。

華航4月合併營收165.73億元，登同期新高，年增9.19%。其中，客運收入105.55億元，年增12.05%，主因為運能逐步增加，市場需求持續熱絡，使整體客運收入較去年同期成長，貨運收入為47.03億元，月增1.71%。

華航連續3個月營收正成長，4月客運收入持續站穩百億，展望後市，華航看好，5月平均訂位達8成且持續增加中，端午假期前後機位需求也湧現；貨運部分也將持續充分利用客貨機運能，優先布局高價與高時效性貨源，加強爭攬臨時包艙及包機商機，加強拉抬運價力道以擴大營收及獲利。

星宇航空4月營收26.61億元，為同期新高，月增率1%，年增率58%。其中，客運營收為23.25億元，年增57%，日本航線需求持續熱絡，客收表現依然持穩。貨運市場方面，4月貨運營收為2.05億元，創單月歷史新高，月增24%，年增93%，主要受惠亞洲輸往美洲出貨暢旺、市場艙位擁擠，進而推升運價上揚，令貨運收入較3月成長。

台灣虎航4月單月營收13.27億元，創同期新高，主因是去年同期各國外機場人力及設備不足，班次量少，隨營運陸續恢復，4月航班數較同期增加46%，且4月適逢春季出遊季節，平均載客率8成5以上。累計前4月營收55.74億元，創歷史新高，年增59.26%。

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