詹文男 X 杜蒼林 百年茶行的創新轉型

各行各業都需要轉型升級，百年茶行也不例外。數位轉型學院「大師543」單元，本期由院長、詹文男教授邀請茶產業家傳五代的華剛茶業執行長杜蒼林來分享其回家接手茶行之後進行一的連串創新轉型的作為與心路歷程。

華剛茶業是一家歷史悠久，已有五代傳承的家族企業，專注於高品質的茶葉生產和銷售。杜蒼林詳細介紹了公司從一個小茶莊發展到今天具有一條完整產製銷線的過程，並強調了公司在品牌建立、推廣、企業轉型及數位化方面的創新，例如引進現代化管理系統和生產技術，以及在國際茶葉比賽中屢獲殊榮。

杜蒼林提到公司面臨的挑戰包括全球市場競爭、勞動力短缺和氣候變化等問題。但也指出，透過直銷和B2C模式的強化，以及利用科技提高生產效率和產品品質，幫助公司抓住機會擴大市場。最後，他分享了未來的願景，包括持續提升產品品質、擴展國際市場，並透過數位科技進一步提升客戶服務和市場推廣等策略。

從企業管理的角度來看，華剛茶業的升級改變主要表現在以下幾個領域：首先是創新轉型。華剛茶業透過引進數位科技和現代化生產設備來不斷優化生產流程和提高產品品質。不僅提高了營運效率，也為公司打開了新的市場機會。

其次是供應鏈管理。華剛茶業整合了產、製、銷的一條龍服務，透過控制從茶葉種植到最終產品的每一個階段，確保了產品品質和提升客戶滿意度。

而作為一家五代相傳的家族企業，華剛茶業強調對產品和環境的責任。從環境友好的生產實踐到對產品質量的堅持，這些都與永續發展理論相呼應，顯示公司承擔社會和環境責任的意願。

最後是對品牌的堅持與產品的不斷創新。華剛茶業透過積極參與國際比賽並獲獎，成功在市場上建立了品牌形象。並通過獨特的市場定位，將自己區別於其他競爭者，增強了品牌的識別度和顧客忠誠度。