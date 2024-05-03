推動傳承…中鋼董座翁朝棟退休 總座王錫欽將暫代職務

中鋼（2002）董事長翁朝棟昨（2）日證實，他去年就有辭意，今年4月再次向大股東經濟部表達卸任之意，期望能功成身退推動接班傳承，終於獲准於5月18日退休。

據了解，他卸任後的董事長職務將由現任總經理王錫欽暫代。

翁朝棟說，去年2月就向經濟部表達退休卸任意願，懇請部長讓他完成階段性任務後能順利卸任中鋼董事長，他感謝經濟部的成全，可以一償宿願，有更多時間陪伴家人。

據了解，去年因全球經濟遭受國際通膨及升息壓力續存影響，中鋼成長不如預期，加上俄烏戰爭膠著、大陸經濟疲軟及地緣政治風險頻發等因素，全球需求不振，鋼鐵業陷入「供強需弱」兩面夾擊，經營環境較2020年更嚴峻。為此，經濟部希望他再留任一年繼續打拚，帶領中鋼度過難關、再創佳績。

面對去年嚴峻情勢，翁朝棟表示要感謝「中鋼人」齊心努力降低成本、提升利潤，攜手度過鋼鐵景氣低潮，最終合併稅前盈餘45.9億元，達成大股東交付的轉虧為盈任務，也創造較2020年更佳的營收、獲利成績單。

任職期間，他始終秉持積極任事、承擔責任的態度，規劃執行「智慧創新、綠能減碳、價值共創，成為永續成長的卓越企業」的新願景。

同時，將「三轉」-數位轉型、低碳轉型及供應鏈轉型，列為重點任務，以利布局落實雙主軸「高值化精緻鋼廠」及「發展綠能產業」的發展策略，戮力完成中鋼因應未來挑戰所需之各種轉型與打底的階段性工作，應未負大股東交付使命。

據了解，在他的帶領下，中鋼2021年營收達4,683.7億元、稅前獲利844.1億元，加上市值一度突破5,000億元，是中鋼建廠50年來最佳紀錄。

翁朝棟並說，擔任中鋼董事長七年六個多月，感謝歷任院長、部長的提攜與信任，讓他有機緣與福分擔任此要職。

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