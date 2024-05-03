綠色行動力論壇／永豐銀資深副總經理歐陽子能 政策方向 儘速明確

永豐銀資深副總經理歐陽子能昨（2）日針對碳費徵收，提出四大建議，包括建議政府儘快給出開徵碳費方向參考、採用逐步拉高碳費方向、收取碳費專款專用支持企業轉型、碳交所應該儘早讓台灣企業出售碳權於平台上交易。

歐陽子能透露，永豐銀長期關注節能減碳議題，更是企業融資的重要窗口，他歸納163萬中小企業戶擔心的議題，包括土地取得不易、儲能亂象、開徵碳費課稅基礎尚未出爐，企業迫切需要知道未來的方向，有些企業連最簡單的碳盤查都還只是剛起步，他點出風險，「當你不知道自己體重，要怎麼減肥？」

他分析，課徵碳費等同形成新關稅，對企業牽涉未來接單相關成本，假設沒有處理好，競爭力將會喪失；另外，面對綠能發展，目前最擔憂的是土地取得不易，抗爭愈來愈多，起造成本也愈來愈高；最後則是儲能亂象，業者期待政府要有明確方向可以依循。

另外，歐陽子能認為，政府可以參考新加坡2019年實施碳稅後，從每噸剛開始的5星元，逐步拉高，由低到高，讓企業有適應空間，另外他認同碳費專款專用，用於支持排碳大戶或中小企業改善設備。

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