寶成代子公司公告處分及取得南寶股票 總持股比例不變

全球製鞋龍頭寶成（9904）9日代旗下子公司寶建企業，公告決議出售南寶樹脂股權，計不超過500萬股；不過，寶成也同時代另兩家子公司裕典科技、元盛材料科技公告，分別取得南寶樹脂182萬股及318萬股，合計取得500萬股。

寶成此次處分及取得南寶樹脂股權，主要基於財務規劃考量。初步估算，寶成集團旗下三家子公司，合計仍持有南寶樹脂1,868萬餘股，持股比例不變、約15.5%。

寶成今年2月間，曾代子公司裕典科技公告處分南寶樹脂共131.1萬普通股，交易總金額3.32億元，每單位交易價格為294.17元，處分投資利益約1.3億元。

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