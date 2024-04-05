全台餘震不斷、戶外遊吸睛 劍湖山世界連假首日現人潮

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「403大地震」緊接著清明節連假，全台餘震不斷，天氣晴朗，不少民眾也選擇到戶外走走，劍湖山推出各種優惠外，「劍湖山世界兒童連假最好玩」優惠方案，推出兒童連假限定高空花火秀，首日遊園人數比預期中增加，連假第一天園區一早就出現排隊人潮，預估兒童清明連假人數比同期成長2-3成。

劍湖山原本就推出2024年4月4日至4月7日止三項水上設施搶先FUN玩、憑身分證字號對中1、2、3，門票最低199元起，以及高空花火秀，還有許多豐富主題活動，包含彩虹劇場世界奇幻之旅高空極限飛輪瘋馬戲，恐龍見面會。

再加上雲林縣大力推動觀光，讓香客變遊客、遊客變常客，兒童清明連假第一天天氣晴朗，多項利多集結下，推估今年清明節遊園人數有望再衝高。 劍湖山推出2024年4月4日至4月7日止三項水上設施搶先FUN玩、憑身分證字號對中1、2、3，門票最低199元。業者提供 劍湖山推出各種優惠，首日遊園人數比預期中增加，連假第一天園區一早就出現排隊人潮。業者提供

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