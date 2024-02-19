景氣回溫！集盛2025年目標重回百億 綠色產品將占一成

尼龍粒、加工絲一貫廠集盛（1455）元月營收8.05億元、月增4%、年增83.8%，為自2022年6月以來營收高點。隨景氣回溫，集盛目標2025年營收重回百億大關，其中綠色產品營收占比將達10%、營收目標10億元。

集盛表示，自去年第4季起，客戶調整庫存陸續告終，下游需求有見到回暖跡象，就元月訂單狀況，加工絲、尼龍粒、尼龍絲的出貨量同步增加，推升營收往上，但產品價格、利差還需再回升，方能有效推升獲利。展望未來，2月因農曆春節因素，不利於營收，但3月後可望恢復正常。

法人認為，紡織景氣觸底反彈，集盛有望轉虧為盈，同時也看好後續綠色產品的出貨轉佳。

關於推動綠色產品布局，集盛指出，將以「再生環保、原液染色、生物基質」為三大目標。其中，再生環保具有減廢、回收再利用、減碳特色，目前以正在進行中，未來將會持續推進，原液染色（具節能、減廢、省水）與生物基質（具減碳、非食用來源不與民爭食）。

集盛表示，旗下再生環保產品，自2019年推出廢絲回收紗、漁網回收紗，2021年的瓶片回收紗，2022年的織物回收紗，皆是從粒子到原絲再到加工絲的一貫作業。有關加工絲綠色產品的營運目標，2025年綠色產品營收占比將達10%、綠色產品營收10億元。