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清明節連假離島管制航線 2月19日上午9時開放訂位

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
今年清明節四天連假，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供1,266架次，計11萬3,226個座位數，自2月19日上午9時起開放訂位。華信航空提供
今年清明節四天連假，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供1,266架次，計11萬3,226個座位數，自2月19日上午9時起開放訂位。華信航空提供

今年清明節有四天連假，交通部民航局今日宣布，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供1,266架次，計11萬3,226個座位數，並自2月19日（下週一）上午9時起開放訂位。

今年清明節假期自4月4日(週四)至4月7日(週日)，民航局規劃，4月3日(週三)至4月8日(週一)為航空疏運期，共計六天。這次清明節連假仍以澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已依據市場需求規劃航班。

在各航線運能提供方面，澎湖航線664架次、55,810個座位數；金門航線448架次、46,906個座位數；馬祖航線154架次、10,510個座位數；上述3離島航線(不含澎湖-金門航線)共計提供1,266架次、11萬3,226個座位數，民航局已要求航空公司持續注意訂位狀況，後續並將視需求適時增班。

民航局提醒旅客，清明連假於尖峰時段4月3日至4月5日台灣出發往離島方向，以及4月6日至4月8日離島出發回台灣方向的機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制，以使有限之空運資源獲得更有效之利用。旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身之權益。

此外，提醒民眾務必事先訂妥機位，以免浪費時間於機場候補；搭機當日亦請提早出門至機場報到，並備齊身分證件，以順利搭機。

民航局 航線

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