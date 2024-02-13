八旬嬤守住1700萬不動產 只因做了這件事

又見詐騙新招。新北市有名詐欺通緝犯，利用民眾的消費糾紛為由，先是佯裝調解委員向一名八旬阿嬤騙取身分證影本，再假冒阿嬤的代理人去聲請債務調解，要以房屋抵押還債，最終取得了房屋移轉過戶文件，所幸阿嬤的女兒相當機警，獲知其母的身分證影本給了不明人士時，即已向中和地政事務所求助，並在地所協助下申辦「地籍異動即時通」；隔年詐欺通緝犯持區公所作成的調解書辦理房屋過戶時，阿嬤馬上接收到簡訊及電子郵件通知，立即報警逮人，成功守住價值約1,700萬元（以實價登錄估算）的房子。

新北市地政局局長汪禮國表示，詐欺案件逐年攀升，不動產詐騙手法更是五花八門，提醒民眾除了不要輕易將身分證、權狀交付他人外，建議民眾可以跟這位8旬阿嬤一樣，到地政事務所免費申辦「地籍異動即時通」，申辦後只要名下的不動產被申請登記，於「收件」及「異動完成」時，都可透過簡訊或電子郵件通知權利人，以即時掌握不動產權利異動資訊，立即採取必要的因應作為，預防不動產遭人冒名盜取。

地政局地籍科科長王珮榕說明，民眾申請「地籍異動即時通」服務，除可由不動產權利人親至地政事務所臨櫃申請外，亦可利用網路數位櫃檯申辦系統使用自然人憑證申請，或於辦理登記案件時，同時填具申請表(簽章應與申辦登記之簽章相同)併同申請。自2023年11月起，申辦該服務可將電話號碼及電子郵件通知數量增加為兩組，讓自己信任的親屬也可在同一時間接收簡訊及電子郵件，把關多一道，財產保障更周延。