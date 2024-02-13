快訊

初三初四「差很大」　鄭明典見一圖驚呼：整個反轉！

米苔目要吃老東台或榕樹下？ 台東人答案是這樣

八旬嬤守住1700萬不動產 只因做了這件事

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
新北市有名詐欺通緝犯，利用民眾的消費糾紛為由，佯裝調解委員向一名八旬阿嬤騙取身分證影本，再假冒阿嬤的代理人去聲請債務調解，要以房屋抵押還債，最終取得了房屋移轉過戶文件，所幸阿嬤的女兒相當機警，在地所協助下申辦「地籍異動即時通」；隔年詐欺通緝犯持區公所作成的調解書辦理房屋過戶時，阿嬤馬上接收到簡訊及電子郵件通知，立即報警逮人，守住價值約1,700萬元的房子。示意圖/ingimage
新北市有名詐欺通緝犯，利用民眾的消費糾紛為由，佯裝調解委員向一名八旬阿嬤騙取身分證影本，再假冒阿嬤的代理人去聲請債務調解，要以房屋抵押還債，最終取得了房屋移轉過戶文件，所幸阿嬤的女兒相當機警，在地所協助下申辦「地籍異動即時通」；隔年詐欺通緝犯持區公所作成的調解書辦理房屋過戶時，阿嬤馬上接收到簡訊及電子郵件通知，立即報警逮人，守住價值約1,700萬元的房子。示意圖/ingimage

又見詐騙新招。新北市有名詐欺通緝犯，利用民眾的消費糾紛為由，先是佯裝調解委員向一名八旬阿嬤騙取身分證影本，再假冒阿嬤的代理人去聲請債務調解，要以房屋抵押還債，最終取得了房屋移轉過戶文件，所幸阿嬤的女兒相當機警，獲知其母的身分證影本給了不明人士時，即已向中和地政事務所求助，並在地所協助下申辦「地籍異動即時通」；隔年詐欺通緝犯持區公所作成的調解書辦理房屋過戶時，阿嬤馬上接收到簡訊及電子郵件通知，立即報警逮人，成功守住價值約1,700萬元（以實價登錄估算）的房子。

新北市地政局局長汪禮國表示，詐欺案件逐年攀升，不動產詐騙手法更是五花八門，提醒民眾除了不要輕易將身分證、權狀交付他人外，建議民眾可以跟這位8旬阿嬤一樣，到地政事務所免費申辦「地籍異動即時通」，申辦後只要名下的不動產被申請登記，於「收件」及「異動完成」時，都可透過簡訊或電子郵件通知權利人，以即時掌握不動產權利異動資訊，立即採取必要的因應作為，預防不動產遭人冒名盜取。

地政局地籍科科長王珮榕說明，民眾申請「地籍異動即時通」服務，除可由不動產權利人親至地政事務所臨櫃申請外，亦可利用網路數位櫃檯申辦系統使用自然人憑證申請，或於辦理登記案件時，同時填具申請表(簽章應與申辦登記之簽章相同)併同申請。自2023年11月起，申辦該服務可將電話號碼及電子郵件通知數量增加為兩組，讓自己信任的親屬也可在同一時間接收簡訊及電子郵件，把關多一道，財產保障更周延。

王珮榕呼籲，年節團聚圍爐之際，家人們相互提醒以提高防詐意識，更可一起上網申辦「地籍異動即時通」服務，讓該服務成為您不動產的守護天使。民眾如有任何疑問，歡迎洽新北市地政局或新北市各地政事務所查詢了解。

免費申辦地籍異動即時通，與您共同守護不動產安全。新北市地政局提供
免費申辦地籍異動即時通，與您共同守護不動產安全。新北市地政局提供

詐欺 詐騙 身分證

延伸閱讀

葉倫示警不動產抵押貸款危機 恐有業者倒閉

新竹低收女不知過世父留90坪土地 稅務局出手幫護祖產

矯正署秘書室主任吳榮睿假買賣房屋涉偽文 北檢今起訴

和平談完遺產分配都沒事 兩外甥10年後卻收陌生「房租催繳」

相關新聞

從20萬翻50億...57歲期貨天王盯盤半輩子 醫警告「視神經會壞掉」醒悟

「突然發覺，我的人生這麼忙，究竟是在忙什麼……？」說出這句話的，是台灣資本市場的傳奇人物之一，「期貨天王」張松允。

八旬嬤守住1700萬不動產 只因做了這件事

又見詐騙新招。新北市有名詐欺通緝犯，利用民眾的消費糾紛為由，先是佯裝調解委員向一名八旬阿嬤騙取身分證影本，再假冒阿嬤的代...

曾經是最搶手泡麵 台酒招牌的花雕麵為何不香了？

據審計部最新的「中央政府總決算審核報告」指出，在我國速食麵市場成長之際，台酒相關產品的銷售額五年來衰退約兩成，且自製新品銷售欠佳，亟待檢討生產銷售策略及精進產品保存技術。

7都之外房價 屏東5年狂漲36%居冠 這2縣市卻回跌了

近年來全台房價高漲，不僅主要都會區，七都以外的縣市中古屋房價也多有明顯漲幅，永慶房產集團統計近5年，扣除六都和新竹縣市，...

全球氫能競賽！TOYOTA豪擲上兆元 搶當車壇永續霸主

電動車技術推陳出新，持續盤據全球車市重要地位。但新能源科技陸續突破，實力不容小覷。

好口福／少吃胃藥 避免惡性循環

「啊，快放下你的胃藥。」春節氣氛歡快，難免大魚大肉、觥籌交錯，常常會消化不良，這時很多人會隨手拿起胃藥、胃散服用，沒想到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。