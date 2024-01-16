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【即時短評】圖資濃縮簡略…國防部公布共軍情報 其實只為政治服務？

油輪避紅海危機改道 中油證實：是開往台灣的船

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導
翻攝自marinetraffic網站。
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紅海衝突持續升溫下，愈來愈多油輪開始避行紅海南端。新一波避行的油輪中，一艘名為Octa Lune的油輪，已於1月12日在紅海北部掉頭迴轉返回地中海，船上載有一批要運往台灣的石腦油。

經本報調查，該船所裝載的石腦油是要運交台灣中油。對此中油表示，因存貨充裕，所以不會影響國內石腦油的供給與自身的生產排程。

中油指出，日前就已接獲因紅海衝突升溫、油輪運輸可能改道的消息，該艘油輪也僅較原預計時間晚些抵台，不會造成影響。並強調，目前整個油品船運的安排都在掌握當中，中油的石腦油存貨相當充裕，不會影響到國內石腦油的供給，也不會衝擊到中油自身既有的生產計畫。

中油 地中海

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