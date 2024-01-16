快訊

刊「乾哥乾妹」後再出招！他這次要救人命 看板靈感藏洋蔥

聽新聞
test
0:00 / 0:00

和碩旗下昆山世碩廠引進立訊 童子賢首度回應

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
台灣玉山科技協會理事長童子賢。記者吳凱中／攝影
台灣玉山科技協會理事長童子賢。記者吳凱中／攝影

和碩（4938）去年底拋出震撼彈，讓集團iPhone生產重鎮之一昆山世碩廠，透過現金增資的方式引入陸廠立訊旗下的立臻精密製造資金，該廠未來將由立訊主導，對此，和碩董事長童子賢今（16）日首度正面回應此事，他強調，和碩沒有所謂的撤資，只不過我們最近做了一下重點的調配，加速印度、越南、墨西哥這些廠區的擴張，而大陸要投入更大資金的時候，就由策略性夥伴來做更多的投資。

台灣玉山科技協會於1月16日舉辦2023年歲末晚宴，由理事長童子賢主持，童子賢接受媒體訪問，回應有關2024年景氣展望及近期與立訊合縱聯盟一事。

童子賢表示，其實我們幾年前也有類似案例，就是和碩自身不再對旗下鎧勝-KY（5264）增資，由立訊去增資，但我們也沒有所謂的撤資，就是說投資就在那裡，但要投入更大資金的時候，和碩選擇由策略性夥伴來做更多的投資。

童子賢指出，我們自己其實手上也有足夠的資金，但是這個資金我們就估計一下，是不是要投注在新的這個產品的研發，或者墨西哥或印度或越南這樣的據點，那也是因為我們以前是幾乎85%產能集中在中國大陸。

他說，和碩在台灣桃園、捷克、墨西哥、越南本來就都有一些廠，只不過我們最近做了一下重點的調配，加速印度、越南、墨西哥這些廠的擴張。

他舉例，比如說印度廠現在有超過上萬人，越南、印尼那邊加總起來也有上萬人，也就是說這個並不是一個單方面的決定，這是跟客戶共同協商之後，做出的一個全球資源重新配置的決定，因此所以我們才會引入這個策略性夥伴，去參與世碩廠的投資。

童子賢強調，和碩集團在大陸的廠區有上海、昆山、蘇州、重慶，目前就只有昆山這個廠區，有策略性夥伴進去投資，其他的廠區依舊沒有改變。

和碩 童子賢

延伸閱讀

不藏了！10億女星比基尼辣照外流 胸前春光大曝光！

友通於印度科技展秀工業自動化技術 加速數位轉型落地

印度、印尼、泰國、大馬都爭取特斯拉前往投資設廠 誰能出線？

影／假外商偽造提匯單詐台新銀4.9億 誌富負責人遭聲押

相關新聞

天花板正往下修！顏炳立：購屋者要學會這樣「等」

戴德梁行董事總經理顏炳立今（16）日發表示最新市場觀點表示，2024年不管誰當選，皆無法改變資金緊縮、買氣弱、無量的市況...

萬海舉行13,100 TEU新造船「涵春輪」命名典禮

全球海運市場近期很缺船，去年運價崩跌，原本市場擔心萬海航運（2615）新船加入會拖累營運，現在新船加入剛好趕上近期市場缺...

今年來台旅客目標1,200萬人次 陸客要達271萬、日客200萬

交通部觀光署署長周永暉今日表示，今年來台旅客1,200萬人次的目標不變，希望各市場都可回到疫情前的水準，已擬訂多項措施，...

台中綠線6大聯開案炒熱房市 專家一看點出這趨勢

根據統計，台中捷運綠線去年12月日均運達4.4萬人次、單月運量已突破120萬人次。蓬勃的軌道經濟發展，使站區周邊出現明顯...

訊連科技旗下威力導演 推AI動畫生成功能

訊連科技（5203）今（16）日宣布，旗下旗艦產品「PowerDirector 威力導演」手機 App 推出全新AI動畫...

台航看好散裝船市場需求 今簽訂2艘4萬噸新船合約

台航（2617）於今（16）日與株式會社名村造船所簽訂兩艘40,000噸級散裝貨輪建造合約，簽約儀式於台航台北總公司舉行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。