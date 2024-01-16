和碩旗下昆山世碩廠引進立訊 童子賢首度回應

和碩（4938）去年底拋出震撼彈，讓集團iPhone生產重鎮之一昆山世碩廠，透過現金增資的方式引入陸廠立訊旗下的立臻精密製造資金，該廠未來將由立訊主導，對此，和碩董事長童子賢今（16）日首度正面回應此事，他強調，和碩沒有所謂的撤資，只不過我們最近做了一下重點的調配，加速印度、越南、墨西哥這些廠區的擴張，而大陸要投入更大資金的時候，就由策略性夥伴來做更多的投資。

台灣玉山科技協會於1月16日舉辦2023年歲末晚宴，由理事長童子賢主持，童子賢接受媒體訪問，回應有關2024年景氣展望及近期與立訊合縱聯盟一事。

童子賢表示，其實我們幾年前也有類似案例，就是和碩自身不再對旗下鎧勝-KY（5264）增資，由立訊去增資，但我們也沒有所謂的撤資，就是說投資就在那裡，但要投入更大資金的時候，和碩選擇由策略性夥伴來做更多的投資。

童子賢指出，我們自己其實手上也有足夠的資金，但是這個資金我們就估計一下，是不是要投注在新的這個產品的研發，或者墨西哥或印度或越南這樣的據點，那也是因為我們以前是幾乎85%產能集中在中國大陸。

他說，和碩在台灣桃園、捷克、墨西哥、越南本來就都有一些廠，只不過我們最近做了一下重點的調配，加速印度、越南、墨西哥這些廠的擴張。

他舉例，比如說印度廠現在有超過上萬人，越南、印尼那邊加總起來也有上萬人，也就是說這個並不是一個單方面的決定，這是跟客戶共同協商之後，做出的一個全球資源重新配置的決定，因此所以我們才會引入這個策略性夥伴，去參與世碩廠的投資。

童子賢強調，和碩集團在大陸的廠區有上海、昆山、蘇州、重慶，目前就只有昆山這個廠區，有策略性夥伴進去投資，其他的廠區依舊沒有改變。