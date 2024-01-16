佳士達旺年會登場！韓國女團 aespa 助陣 總獎金破千萬

系統整合大廠明基佳世達（2352）集團於今（16）日舉辦旺年會活動，創國內尾牙先例，邀請韓國大勢女團 aespa 首度來台，與台灣的人氣樂團告五人，登場熱力開唱。aespa 曾創韓國女團專輯發行首日銷售額新高，高人氣深受員工喜愛，這次尾牙共40間關係企業、超過7,000名同仁共襄盛舉，員工直呼「太幸福了！希望集團龍年業績長紅」。

明基佳世達今日下午辦理集團旺年會，活動會場跟往常一樣選在南港展覽館，這次以「群艦出擊，領航世界」為主題，總獎金超過千萬元價值，數千個獎項人人有獎，最大獎價值35萬元「北歐10日雙人遊」、二獎價值20萬「APPLE超值大禮包」。今年由集團董事長陳其宏領軍，攜手高階主管，組成大天團，熱跳科技風舞曲，為旺年會揭開序幕。除了大勢女團 aespa、告五人以外，還邀請樂天女孩、Formosa Sexy 籃球啦啦隊、DJ Kozy 在現場與員工同歡。

據悉，來自韓國的人氣女團 aespa 此行來台，除為參加明基佳世達集團尾牙，還安排兩場只有幸運粉絲才能參與的簽售會。女團 aespa 共有四名成員，其中，因不真實的美貌而被暱稱為「人間AI」的隊長 Karina，日前受邀參加米蘭時裝周活動，今日上午獨自搭乘國泰航空CX-488航班於9點25分抵達桃園機場。