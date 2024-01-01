2024房市如何？專家：多頭結束！剩這區強

新的一年來到，2024房市如何？ 房地產趨勢專家李同榮表示，今年房市偏空進入盤整，沒有產業界預期上漲的樂觀看法，但交易量能活絡，也不致於太悲觀。以六都來看，北抗跌、中南稍弱、桃園強。

李同榮表示，2024房市從景氣循環來看，第六循環從2014房市反轉下跌，2018年房市止跌回升到2023年，歷經6年多頭走勢，房市推升已出現疲軟，各地總價受限，持續縮小坪數到極限，房價漲勢一再收歛，顯示多頭走勢即將結束。

從價量技術指標來看，此波多頭走勢從2018年交易量27.78萬戶、2019年30.03萬戶、2020年32.65萬戶、2021年34.81萬戶、2022年31.81萬戶、2023年預計30萬戶上下，可以看出2022到2023年兩年連續出現價量背離。而價格漲幅也逐漸收斂，2023第三季六都季漲幅只有0.95%，年漲幅只有2.48%，預期第四季將更萎縮。

從供需面來看，近年全台預售市場銷售率不佳，據內政部統計2022年底餘屋量高達8.2萬戶，2023年應該超過10萬戶待售量，惟因成本上升與建商口袋深的因素，價格雖上不去但也居高不下，只有部分量大超漲地區會略有鬆動，今年若有政策利多，餘屋將趁勢大竄逃，若沒政策利多，餘屋有可能與新推建案產生多殺多現象。

另從利率來看，全球終止升息，並傾向降息預期，有利房價盤穩。降息對房市有三階段影響，一、降息初期，往往是經濟不景氣的象徵，對房市推升沒有影響力。

降息中期，大約2024Q3至2025Q2，對經濟增長產生作用，所得增加，民間消費也開始增加，進入降息末期，約2025Q3以後，市場游資大量增加，資金多與利率低，雙引擎帶動下，將推動房市景氣上升。

李同榮表示，2024房市，在六都方面，雙北抗跌、中南稍弱、桃園強。

在產品部分，以剛性需求為主，高價鬆動、低價持穩。另外預售市場多殺多，成屋市場交易活絡。

以區域商圈來看，2024年高鐵軌道經濟、新興產業園區、新興重劃區會是三大發展潛力區。

李同榮表示，2024仍可能有不少政策因素干擾房市，若有重大消息刺激，房市就會短期變動與波動，但終歸會回到盤整的格局，整體房市呈「以盤代跌、價盤量溫」走勢。

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