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台灣港務公司廣招人才 起薪最高5.4萬元

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
台灣港務公司4F永續幸福職場政策。台灣港務公司提供
台灣港務公司4F永續幸福職場政策。台灣港務公司提供

台灣港務公司甄試簡章公告，預計於2024年招考正、備取共206名，職缺包含師級及員級，師級須碩士畢業或大學畢業並有三年相關工作經驗，起薪為54,500元/月；員級高中職畢業即可報考，起薪為38,150元/月。港務公司為交通部所屬國營事業，工作穩定有保障，年終獎金最高可達4.4個月。

為因應海運市場變動，港務公司以深耕港口經營、開創多元事業、打造智慧港口及推動永續發展為主軸，推展各項業務。為此，應業務需要招考航運管理、航運技術、貨櫃場站管理、法務、會計、政風、地產、資訊、職安衛、護理、環保、土木、建築、電機、機械、交通管理、交通技術及業務行政等類科，招考職缺地點包含基隆港、台北港、蘇澳港、台中港、高雄港、安平港、布袋港、澎湖港及花蓮港共9個港口，歡迎各領域人才加入。

港務公司將員工視為公司最珍貴的資產，秉持以人為本精神，打造DEI多元共融職場，並致力以「Flexibility彈性化的管理」、「Friendly友善職場環境」、「Family待同仁如家人」及「Future看得見的未來」四個F為軸心，建構永續幸福職場。多年來持續耕耘，員工幸福有感，也讓港務公司自2021年起，連續三年獲得1111人力銀行「幸福企業金獎」殊榮，並榮獲Womany首屆多元共融願景獎「DEI影響力企業金獎」、「最佳DEI企業雇主獎」，亦在亞洲人力資源權威刊物《HR Asia》榮獲「2023亞洲最佳企業雇主獎」，更受到親子天下「2023年友善家庭職場獎」的肯定。

「113年度新進從業人員甄試」報名至2024年1月2日17時止，有意加入港務大家庭者，請把握機會，相關資訊請至港務公司甄試網站查詢( https://tipc113.twrecruit.com.tw )。

2024 職場 親子天下

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