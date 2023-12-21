萬旭法說會／明年業績兩位數增長 毛利率維持高檔

萬旭（6134）今（21）日召開法說會，董事長張程欽表示，2023年整體市場需求較去年衰退三成，前三季營收下滑17%，但毛利率仍接近25%，2024年受惠於車用與醫療線材的挹注，業績將年增雙位數百分比，毛利率也將維持高檔水準。

萬旭2023年前三季營收8.69億元，其中，車用電子占24%、視訊安控24%、網通工控儲能22%、電腦配線12%、醫療產品7%、其他11%；若以市場類別區分，紅海市場占比降至50%，藍海市場10%至20%，中間市場30%至40%；區域營收比重，大中華與日本78%，歐美20%，東南亞2%。

張程欽說，2024年將加強發展利基產業與區域市場，範圍包括車用、儲能、醫療、航太，並瞄準5G、AI、低軌衛星與ESG商機，以提升毛利率，藉由多個據點的生產線，克服地緣政治風險，專注在自動化設備汰舊換新、一站式加工組裝服務，讓團隊組合年輕化，以降本增效。

他說，車用產品占營收比重持續提高，視訊安控事業在美中科技戰之下也已相對穩定，繼續透過越南廠出貨，也將拓展新客源。醫療產品確放大營收規模還需要時間，萬旭將強化設計、加工、導入等工作，而關於電腦配線，將透過篩選訂單降低消費性機種占比，並切入高頻AI伺服器線材。

在車用產品方面，該公2023年成功打入電動車供應鏈且營收穩定成長，產品主要應用有ADAS先進駕駛輔助系統、中控系統/車聯網、新能源車動力線組、無人驅動系統等。

萬旭2024年業績可望年增雙位數百分比，2025年目標持續成長，屆時產品營收高低排序為車用、儲能工控、醫療、視訊安控、高頻I/O、6G與低軌衛星等用線，大中華與日本地區的業績約占60%，歐美地區上升至30%，東南亞則為10%。

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