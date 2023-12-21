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聯華食彰化廠明年第1季復工 毛利率逐季改善

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導
聯華食品官網。翻攝自官網
聯華食品官網。翻攝自官網

食品大廠聯華食（1231）昨（20）日召開法說會，總經理林家齊表示，今年4月彰化廠發生火災造成傷亡，產生三大費用和損失，包括傷亡員工撫卹醫療和慰問金賠償，受損設備報廢處理與重新購置的費用，停工導致客戶訂單無法如期出貨產生損失，都有投保相應保險；彰化廠復工必須有更嚴謹安全標準，預計2024年第1季全面復工，未來需加倍努力重建消費者與社會大眾的信心。

聯華食旗下有可樂果、萬歲牌、元本山、卡迪那等知名休閒食品品牌，今年前11個月累計營收為96.9億元，較去年同期95億元，成長2%，林家齊表示，在彰化廠停工後，公司依然能有穩健成長相當不易。聯華食截至今年第3季，休閒事業部營收達38億元，年增3.5%，鮮食事業部營收達41.9億元，較去年同期40.9億元，增加2.4%。

今年發生火災造成死傷的聯華食彰化廠，主要供應統一超中南部鮮食產品，昨日被問到何時復工，林家齊說，廠區正修復和重建，復工必須有更嚴謹的安全標準，確保每位員工都能在安全環境工作，災後復原進度逐步落實，預計2024年第1季全面復工。

而聯華食今年前三季稅後純益為4.96億元，較去年同期6.07億元，年減18.2%，毛利率為21.2%，較去年減少1.9％。

林家齊說，毛利率減少，因去年起出現全球通膨，原物料漲價頗多；而聯華食原物料大部分為海苔、堅果、馬鈴薯，去年第1季毛利率沒受衝擊，主要使用前年低價原料，隨著第2季和第3季低價原料使用完畢，通貨膨漲也讓原物料價格上揚，對毛利率出現衝擊，因應成本上漲，第4季完成休閒食品調價。

今年開始毛利率逐季轉好，前三季比去年同期減少1.9％，可看出價格調整後開始產生效果，加上今年原物料價格回跌，陸續使用貴的原物料完畢，也會進口新的便宜原料，8月與9月毛利率逐步超越去年，相信到今年年底前毛利率會有明顯改善。

毛利率 聯華

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