台泥儲能新增花蓮、台東兩糖場充電站 明年要再增十座

台泥（1101）今（14）日宣布，企業團所屬台泥儲能NHOA.TCC充電站，繼宜蘭蠟筆工廠站、花蓮台泥DAKA站上線後，再度攜手台糖公司，正式啟動NHOA.TCC花蓮糖廠與台東糖廠兩座充電站。台泥表示，隨著台糖花蓮及台東兩座充電站建置完後，目前全台已有九座充電站，預計明年將新增十座充電站。

此外，惠譽國際（Fitch Ratings）14日也首次核定給予台泥BBB-及展望為「穩定Stable」之長期無擔保美元債券國際信用評等。台泥取得這項「國際投資等級」的信用評等後，有助於進一步與離岸風電開發商洽購離岸風電而無需提供銀行或政府擔保。

台泥儲能副總經理王建全昨日出席NHOA.TCC花蓮糖廠站啟用儀式時表示，台泥儲能建置的充電站可結合儲能設施，在離峰儲電、尖峰放電，減少台電的電網負擔，也推動Earth Helper減碳永續行動，鼓勵電動車主使用綠色載具，和親友共同轉型綠色生活。

台糖副總經理黃進良指出，政府2050淨零排放路徑中，12項關鍵戰略行動計畫之一就是運具電動化，鼓勵大家轉換使用電動車，台糖目前已經建置完成56槍，預計後年達到106槍，感謝台泥儲能幫忙，才能完成花東地區最漂亮的充電站，希望未來雙方繼續穩健合作。

台泥儲能的NHOA.TCC充電站，在加計花蓮糖廠與台東糖廠兩座充電站後，全台已有九座充電站，分別位在台北樂群、台北至善、宜蘭蠟筆工廠、台南（5906）亞萬、花蓮台泥DAKA、台北君品、南投雲品站，以及這次新增的花蓮糖廠及台東糖廠站。

台泥表示，這些充電站皆搭配儲能系統，可以穩定電網，提供車主快速充電服務。藉由儲能設備作為緩衝，離峰儲電，尖峰放電，減緩電網負擔、穩定快充品質。2024年起新設站點將全部使用台泥自行研發的「能源方舟EnergyArk儲能櫃」。

台泥表示，EnergyArk結合穩定快充120/180kW、城市商用充電30kW，未來將更進一步深入桃園、西部、南部之都會區、商辦、大型商場及環島旅遊景點，預計2024年台灣將新增十個EnergyArk充儲一體NHOA.TCC示範站點。

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