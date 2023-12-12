快訊

真實人生／墨西哥偷渡客遇到小男孩荒漠求救 他犧牲美國夢做一回真英雄

巨人軍來台／球迷準備好了！「雙12」搶票 中午12點正式開賣

選對時間父母贈與近千萬免申報 進階版節稅有錢人都用這招

桃園危老也升溫、兩區最熱 最小基地僅19坪

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
桃園最小危老基地在大園。圖／台灣房屋提供
桃園最小危老基地在大園。圖／台灣房屋提供

根據桃園市建管處資料，桃園市自2017年危老條例公布起，至2023年7月31日，危老重建核准建設共163件，平均重建基地面積為182坪，其中最小危老案位於大園區，基地面積僅19.66坪。

以地區來看，核准案件最多的地區是桃園區69件，中壢區43件居次，南北桃園的兩大蛋黃區，合計包辦了全桃園市近7成危老案，最大危老重建基地則坐落八德區，達2,521坪，最大最小危老基地規模相差128倍。

桃園市各區危老重建案件數及平均基地面積。資料來源/台灣房屋
桃園市各區危老重建案件數及平均基地面積。資料來源/台灣房屋

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，桃園市的危老重建案高度集中在桃園、中壢兩區，主要是蛋黃區的土地供給較飽和，房價表現也相對突出，強化業者整合老屋的意願。

此外桃園、中壢近年因鐵路立體化推動，前後站的市區縫合題材發酵，為市中心的老屋重建增添利基，使兩區成為桃園市重建火力最旺的危老重鎮。

張旭嵐指出，危老案的基地規模差距大，是因危老政策無最小面積限制，單一透天厝也有機會重建，讓小基地個案輩出，觀察桃園市163件危老重建核准案當中，50坪以下個案就佔了40%，此類小基地個案多半是透天厝改建。

桃園市面積最小的危老案位於大園區的菓林，台灣房屋中壢平鎮直營店店長吳智忠表示，根據建照資料顯示，該案原本是一棟兩層樓透天厝，基地面積19.66坪，預計改建成總樓地板面積60多坪的4層樓電梯華廈，由於該案周邊有菓林重劃及航空城兩大新興開發區，現今周邊新案行情約25~30萬元，重建後便利性大增，身價也大不同。

吳智忠進一步指出，危老重建必需所有權人100%同意，而老舊透天產權相對單純，申請相對容易，若申請重建的老舊透天位於高容積率的商業區，或是捷運站500公尺以內，重建後商業價值可期；但假如建物位於狹小巷弄、基地不方正、或是面積零碎不完整，則建議與鄰地鄰房一起整合送件，藉以提高重建效益。

老屋 航空城 桃園 房價 建案

延伸閱讀

長榮航空機師不滿減薪擬罷工 兩周內發起投票

桃園放棄台積電？藍批鄭文燦才是罪魁禍首 把護國神山當「護黨靠山」

桃園26人登記參選2024立委 電視政見發表會這2天登場

9度性侵男童產子！桃園女狼師遭判17年6月 不服提上訴

相關新聞

台中高雄捷運「房價陷落區」曝 這站便宜4成

台中、高雄捷運沿線購屋，性價比最高的區域在哪？樂屋網統計兩地捷運沿線「房價陷落區」，發現跟鄰近房價落差最大的是高雄車站，...

桃園最小危老案！基地19坪老透天變身電梯華廈

根據桃園市建管處資料顯示，桃園市各地危老重建核准案件數，自2017年危老條例公布起，至2023年7月31日為止，核准建設...

漢翔達成國機國造年度目標 董座親率4架勇鷹飛交台東

漢翔公司（2634）繼12月8日交出機號1123的勇鷹高教機後，今（12）日由董事長胡開宏領軍，將機號1124至1127...

「誠品生活」商圈租金PK！ 台中七期漲6.9%、高雄跌約5%

台灣房屋根據實價登錄資料統計發現，國內知名的文青百貨誠品生活北中南三處新據點周邊一樓租金行情，以本月試營運的台中七期「誠...

科思創為永續紡織塗料推出創新產品

為因應氣候變化，化工產業需逐漸摒棄石油和其他化石原材料，並轉向可再生原料。因此，科思創更廣泛地使用包括生物質原料在內的替...

桃園危老也升溫、兩區最熱 最小基地僅19坪

根據桃園市建管處資料，桃園市自2017年危老條例公布起，至2023年7月31日，危老重建核准建設共163件，平均重建基地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。