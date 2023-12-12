桃園危老也升溫、兩區最熱 最小基地僅19坪

根據桃園市建管處資料，桃園市自2017年危老條例公布起，至2023年7月31日，危老重建核准建設共163件，平均重建基地面積為182坪，其中最小危老案位於大園區，基地面積僅19.66坪。

以地區來看，核准案件最多的地區是桃園區69件，中壢區43件居次，南北桃園的兩大蛋黃區，合計包辦了全桃園市近7成危老案，最大危老重建基地則坐落八德區，達2,521坪，最大最小危老基地規模相差128倍。

桃園市各區危老重建案件數及平均基地面積。資料來源/台灣房屋

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，桃園市的危老重建案高度集中在桃園、中壢兩區，主要是蛋黃區的土地供給較飽和，房價表現也相對突出，強化業者整合老屋的意願。

此外桃園、中壢近年因鐵路立體化推動，前後站的市區縫合題材發酵，為市中心的老屋重建增添利基，使兩區成為桃園市重建火力最旺的危老重鎮。

張旭嵐指出，危老案的基地規模差距大，是因危老政策無最小面積限制，單一透天厝也有機會重建，讓小基地個案輩出，觀察桃園市163件危老重建核准案當中，50坪以下個案就佔了40%，此類小基地個案多半是透天厝改建。

桃園市面積最小的危老案位於大園區的菓林，台灣房屋中壢平鎮直營店店長吳智忠表示，根據建照資料顯示，該案原本是一棟兩層樓透天厝，基地面積19.66坪，預計改建成總樓地板面積60多坪的4層樓電梯華廈，由於該案周邊有菓林重劃及航空城兩大新興開發區，現今周邊新案行情約25~30萬元，重建後便利性大增，身價也大不同。

吳智忠進一步指出，危老重建必需所有權人100%同意，而老舊透天產權相對單純，申請相對容易，若申請重建的老舊透天位於高容積率的商業區，或是捷運站500公尺以內，重建後商業價值可期；但假如建物位於狹小巷弄、基地不方正、或是面積零碎不完整，則建議與鄰地鄰房一起整合送件，藉以提高重建效益。

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