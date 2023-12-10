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迎日本秋冬旅遊旺季 台灣虎航首航桃園-秋田航線

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
迎日本秋冬旅遊旺季 台灣虎航今首航桃園-秋田航線。前排左4起秋田縣知事佐竹敬久、台灣虎航董事長陳漢銘、交通部觀光「署」駐東京辦事處主任鄭憶萍等貴賓共同歡慶首航儀式。台灣虎航提供
迎日本秋冬旅遊旺季 台灣虎航今首航桃園-秋田航線。前排左4起秋田縣知事佐竹敬久、台灣虎航董事長陳漢銘、交通部觀光「署」駐東京辦事處主任鄭憶萍等貴賓共同歡慶首航儀式。台灣虎航提供

邁入日本的秋冬旅遊旺季，台灣虎航（6757）今（10）日正式開航桃園-秋田航線，也是繼上（11月）月1日開航桃園-高知航線後，飛日本的第18個航點。

為了表達對此航線的重視，台灣虎航董事長陳漢銘也親自搭乘首航班前往秋田機場參與當地的首航儀式，並和秋田縣知事佐竹敬久相談甚歡，共同期許透過直航之便，可為兩地觀光資源帶來更豐富多元的交流。秋田機場也特別安排灑水慶祝儀式，以歡慶首航班機為秋田帶來國際旅客。

台灣虎航董事長陳漢銘表示，「上次來秋田是先飛到仙台機場，再花了3個小時車程才抵達秋田，舟車勞頓；這次搭直飛航班，從台灣過來也只要3個小時，抵達秋田剛好是日本時間中午而已，等於還有大半天以上的時間可以觀光。特別是秋冬季節向來是日本東北的旅遊旺季，各種雪祭、滑雪活動、泡湯都非常受到國人的喜愛，也歡迎旅客可搭配花卷、仙台等航點，以不同點進出的方式，深入體驗日本東北風光。」

台灣虎航表示，為慶祝台灣虎航首航桃園-秋田，今日所有搭乘首航航班的旅客，皆可獲得台灣虎航精心設計的限定首航明信片1份，另有親切的虎妞們於桃園機場的候機室和首航旅客合影紀念。

桃園-秋田航線開航初期，每週營運兩班，去程航班編號IT256，每週四、日的上午8:30自桃園機場起飛；回程航班編號IT257，每週四、日的下午14:10自秋田機場起飛，提供民眾最輕鬆便利的飛航服務。

秋田機場安排灑水慶祝儀式迎接台灣虎航首航班機。台灣虎航提供
秋田機場安排灑水慶祝儀式迎接台灣虎航首航班機。台灣虎航提供
台灣虎航董事長陳漢銘親自搭乘首航班。台灣虎航提供
台灣虎航董事長陳漢銘親自搭乘首航班。台灣虎航提供

台灣虎航 桃園機場 日本

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